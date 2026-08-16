بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

كشف الفنان أحمد ماهر عن كواليس الأزمة التى نشبت بينه والفنان اشرف زكي نقيب الممثلين بعد تصريحاته عن مسلسل “رأفت الهجان” وتحديدا عندما قال أن محمود عبد العزيز عاد الى بطولة المسلسل بعد قرار أو امر من الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.

وقال أحمد ماهر فى ندوة صدى البلد : عندما انتهى تصوير مسلسل رافت الهجان منذ فترة طويلة تعرضت الى مرحلة صعبة فى حياتي وهي رحيل والدي، وأثناء تلقي العزاء وجدت رسالة اننى مدعو على زيارة النبي والكعبة وانهيت اجراءات السفر ووجدت على متن الطائرة مجموعة كبيرة من نجوم مسلسل رأفت الهجان على رأسهم الفنان محمود عبد العزيز.

وأضاف أحمد ماهر : وفى جلسة جمعتنا بالفنان محمود عبد العزيز قرر الحديث عن هذا الأمر وبدأ يحكي كيف كان العمل يجرى التحضير له فى البداية وبعدها فوجئ باستبعاده عن العمل ووصال حديث قائلا : قابلت محمد حسني مبارك وتحدث معي عن المسلسل وعندما علم بما حدث معه قرر ان يتحدث مع المسئولين لإعادة المسلسل لمحمود عبد العزيز وهو ما تحقق بالفعل.

واستكمل أحمد ماهر حديثه : هذا كان نقلا عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز وليس قصة قمت بتأليفها وبالتالي ليس من المنطقي ان اتعرض لكل هذا الهجوم وما ادهشني أكثر هو إصدار نقابة الممثلين برئاسة الفنان أشرف زكي بيان يهاجمني فيه، والسؤال أليس من حقي كعضو بنقابة الممثاين ان يتم التحقيق معي قبل إصدار اى بيان ضدي.

وأوضح أحمد ماهر : بعد ان اتضحت الأمور قرر النقيب ان يسحب البيان الذى صدر ضدي وانتهت الأزمة على خير.

تصريحات أحمد ماهر النارية

من ناحية أخرى أطلق الفنان أحمد ماهر عددا من التصريحات النارية عن أبرز المحطات في مشواره الفني، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عقب تكريمه في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

وأعرب أحمد ماهر عن سعادته بالتكريم، مشيرا إلى أنه جاء متأخرا، رغم ارتباطه بالمسرح منذ الهواية والدراسة وحتى الاحتراف، وقال مازحا: "إزاي المسرح ينساني؟"، مؤكدا أنه يحمل لقب "فارس المسرح العربي"، وقدم عديدا من العروض التي تطلبت أداء مشاهد على ظهر الخيل فوق خشبة المسرح.

فيلم “ناصر 56”

وكشف ماهر عن كواليس مشاركته في فيلم "ناصر 56"، موضحا أنه وافق على الدور رغم ضعف الأجر، قائلا: "لما اتعرض عليا الدور قالوا لي الأجر ضعيف، وأنا من عشاق جمال عبد الناصر، ولولا عبد الناصر ما كانت أكاديمية الفنون التي صنعتني وصنعت جيلي، لذلك وقعت على الدور دون تردد".

وأشاد بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدا أنه قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذكاء شديد، معتبرا أن الفيلم يظل من أهم الأعمال التي يعتز بالمشاركة فيها طوال مسيرته الفنية.

وأوضح أحمد ماهر أنه من أبناء بولاق أبو العلا وليس من الصعيد، لافتا إلى أن إجادته للهجة الصعيدية جاءت بفضل دراسته الأكاديمية، حيث تعلم اللهجات والجمل التراثية القديمة، واستفاد منها في عدد من أعماله، من بينها مسرحية "صراخ الصمت".