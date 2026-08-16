محافظ بورسعيد يناشد الأهالي بعدم إلقاء الطعام أو المخلفات في الشوارع والأرصفة

أهاب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بالمواطنين في إطار حرص محافظة بورسعيد على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ضرورة عدم إلقاء بقايا الطعام أو المخلفات العضوية في الشوارع أو الأرصفة، لما تسببه من جذب للحشرات والكلاب الضالة، فضلًا عن انبعاث الروائح الكريهة والإضرار بالصحة العامة.

معًا نحافظ على بورسعيد.. لا تلقِ مخلفات الطعام في الشوارع

واكد أبو ليمون ان الالتزام بإلقاء المخلفات داخل الصناديق المخصصة لها يسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة، ويعزز من جهود الأجهزة التنفيذية في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المواطنين هو الأساس لاستمرار ظهور بورسعيد بالمظهر الحضاري الذي يليق بها.