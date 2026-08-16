قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي
مريض نفسي.. القبض على شخص تعدى على سيدة وأنجالها بالدرب الأحمر
العثور على جثة مجهولة الهوية بها آثار تحلل في شبرا الخيمة
إضاءة متطورة وإنشاء ممشى سياحي.. تفاصيل تطوير سور مجرى العيون
إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث انقلاب دراجة نارية بالسنبلاوين بالدقهلية
مصابون في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة
حملات مرورية بالغربية لمواجهة ظاهرة نقل العمال بعربات نقل وتوفير أتوبيسات بديلة لتلافي الحوادث..صور
انطلاق العام الدراسي الجديد 2026.. ضوابط حازمة لضمان الانضباط من اليوم الأول
من ناتو الشرق إلى القطب الشمالي.. حرب ترامب تدفع خصوم واشنطن للتقارب
تجديد حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
انتحلت صفة طبيبة.. القبض على فتاة تدير عيادة تجميل في مدينة نصر
مران الأهلي في إسبانيا.. «عموتة» يرفع الحمل البدني ويُخصّص فقرة للحراس قبل مواجهة برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يناشد الأهالي بعدم إلقاء الطعام أو المخلفات في الشوارع والأرصفة

معًا نحافظ على بورسعيد.. لا تلقِ مخلفات الطعام في الشوارع
معًا نحافظ على بورسعيد.. لا تلقِ مخلفات الطعام في الشوارع
محمد الغزاوى

أهاب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بالمواطنين في إطار حرص محافظة بورسعيد على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة،  ضرورة عدم إلقاء بقايا الطعام أو المخلفات العضوية في الشوارع أو الأرصفة، لما تسببه من جذب للحشرات والكلاب الضالة، فضلًا عن انبعاث الروائح الكريهة والإضرار بالصحة العامة.

معًا نحافظ على بورسعيد.. لا تلقِ مخلفات الطعام في الشوارع

واكد أبو ليمون ان الالتزام بإلقاء المخلفات داخل الصناديق المخصصة لها يسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة، ويعزز من جهود الأجهزة التنفيذية في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المواطنين هو الأساس لاستمرار ظهور بورسعيد بالمظهر الحضاري الذي يليق بها.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الكلاب الضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

الحج

كبار السن ومرافقيهم.. من هم نسبة الـ 1% الفائزين بحج القرعة بالتزكية

ترشيحاتنا

القارئ عبدالله عبدالموجود

بصوتٍ شجي يأسر القلوب.. القارئ عبدالله عبدالموجود يتألق بابتهال «مولاي إني ببابك» من مسجد الحسين

طالبات صغيرات يجتمعن على تلاوة الفاتحة ابتهاجا

من رحاب مسجد الحسين.. طالبات صغيرات يجتمعن على تلاوة الفاتحة ابتهاجا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

القارئ محمد القلاچي

القارئ محمد القلاچي يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بآيات من الذكر الحكيم

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد