قافلة «الإسكندرية بتفرح» تنظم يوم ترفيهي ورياضي وتوعوي بحي الجمرك

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، قافلة حي الجمرك، بميدان أحمد عرابي خلف الجندي المجهول، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وفي إطار فعاليات مبادرة «الإسكندرية بتفرح».

وتتضمن القافلة يوم ترفيهي ورياضي وتوعوي متكامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تشمل أنشطة للياقة البدنية، وكرة الريشة، ومسابقات وألعابًا ترفيهية، والرسم على الوجه، والكراسي الموسيقية، ومسرح العرائس، وقصصًا قصيرة للأطفال، إلى جانب «صندوق السعادة» ومسابقات ترفيهية متنوعة.

كما تتضمن الفعاليات فقرات توعوية حول مخاطر الإدمان، والتوعية بمخاطر التحرش وطرق الوقاية وطلب المساعدة، فضلًا عن القافلة الطبية، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي بين المواطنين.

وتأتي فعاليات «الإسكندرية بتفرح» في إطار حرص المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة على توفير أنشطة ترفيهية ورياضية وتوعوية لأهالي الإسكندرية، وإتاحة أجواء من البهجة والمرح وتعزيز الترابط الأسري والمشاركة المجتمعية.