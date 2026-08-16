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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات.. التضامن تحدد موعد وشروط المتقدمين

لحج
لحج
رحمة سمير

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعداد مبكرًا لموسم حج الجمعيات الأهلية، تنفيذًا للجدول الزمني الذي حددته المملكة العربية السعودية لإنهاء إجراءات موسم الحج مبكرًا، بما يتيح للبعثة المصرية الاستعداد الجيد وتوفير أفضل الخدمات للحجاج.

وقال الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إن الوزارة ستفتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بداية من الثلاثاء 18 أغسطس وحتى 31 أغسطس.

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وأوضح أن بدء الإجراءات مبكرًا يأتي في إطار الاستعداد لحجز المواقع والفنادق ورفع بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار التأشيرات.

12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية

وأكد عبد الموجود أن حصة وزارة التضامن الاجتماعي من تأشيرات الحج تبلغ 12 ألف تأشيرة، وهي نفس حصة العام الماضي، بخلاف حصص الهيئات والوزارات الأخرى.

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أبرز شروط التقديم لحج الجمعيات

وأشار إلى أن من أبرز شروط التقديم:

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

يمكن لمن يبلغ 18 عامًا التقديم في حال كونه مرافقًا لأحد الوالدين.

من يتجاوز سن 75 عامًا يشترط أن يكون برفقته مرافق.

أن يكون المتقدم مسجلًا في إحدى الجمعيات الأهلية وقت تقديم الطلب.

وأوضح أن التقديم سيكون إلكترونيًا وورقيًا من خلال الجمعيات الأهلية، إلى جانب إتاحة التقديم عبر البوابة الموحدة.

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الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج

وكشف عبد الموجود أن من شروط التقديم ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج، موضحًا أن هذا الشرط ينطبق على المتقدمين في حج الجمعيات والسياحة والداخلية، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة.

استمرار أكثر من 90% من مواقع وفنادق الموسم الماضي

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أن الوزارة تستند إلى نجاح موسم الحج الماضي، الذي وصفه بأنه من أفضل المواسم التي شهدتها البعثة المصرية، وتوج بحصولها على الجائزة الفضية نتيجة جودة التنظيم وحسن اختيار المواقع.

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وأشار إلى أن أكثر من 90% من المواقع والفنادق التي تم اختيارها العام الماضي ستستمر خلال الموسم الجديد، مع إجراء تعديلات محدودة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج المصريين.

تأتي الاستعدادات المبكرة لموسم حج الجمعيات الأهلية في إطار الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الإجراءات، بما يشمل حجز أماكن الإقامة ورفع بيانات الحجاج واستكمال إجراءات التأشيرات.

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