أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم الأحد 16-8-2026

صعد سعر الذهب في مصر ليُسجّل أعلى مستوى في 9 أسابيع، وتمكن الذهب من اختراق منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على تحركاته لعدة أسابيع ليثبت اقدامه في الاتجاة الصاعد.

وجاء ارتفاع الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي متأثرًا بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى مستوى منذ شهرين ونصف، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأمر الذي ساعد على زيادة تسعير الذهب.

سعر السبيكة الذهب 1 جرام

سعر السبيكة الذهب 1 جرام 7250 جنيهًا للشراء.

سعر السبيكة الذهب 2.5 جرام

سعر السبيكة الذهب 2.5 جرام سجّلا 18 ألفاً

سعر السبيكة الذهب 5 جرامات

سعر السبيكة الذهب 5 جرامات 36 ألفًا

سعر السبيكة الذهب 10 جرامات

سعر السبيكة الذهب 10 جرامات وصلت إلى 72 ألفًا

سعر السبيكة الذهب 20 جرامًا

سعر السبيكة الذهب 20 جرامًا سجلت 144 ألفًا