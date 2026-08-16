أخبار التكنولوجيا | آبل ترسل تحذيرات سرية في 110 دول.. أنثروبيك تختبر علامة مائية خفية لنصوص Claude

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بعد أسابيع من التسريبات حول ميزة HiLight، كشفت شركة جوجل أخيرا عن تفاصيلها مع إطلاق سلسلة Pixel 11.

أرسلت شركة آبل، الخميس، دفعة جديدة من إشعارات التهديد إلى عدد من عملائها الذين تشتبه في أنهم ربما تعرضوا للاستهداف من جانب برمجيات تجسس مرتزقة.

تمنح جوجل أخيرا مستخدمي هواتف بيكسل مزيدا من التحكم في أحد أكثر أجزاء نظام أندرويد استخداما.

تعمل شركة أنثروبيك Anthropic، على تطوير تقنية جديدة تهدف إلى تسهيل اكتشاف النصوص التي ينتجها نموذج الذكاء الاصطناعي Claude، من خلال وضع علامة مائية غير مرئية داخل المحتوى.

تستعد شركة جوجل، لإضافة ميزة جديدة إلى هواتف Pixel تتيح للمستخدمين قفل التطبيقات بشكل مباشر من داخل نظام أندرويد، وذلك مع الإصدار التجريبي الثالث من Android 17 QPR2.

عندما تقترب مساحة التخزين في هاتف أندرويد من الامتلاء، قد تلاحظ تباطؤ الجهاز أو تواجه صعوبة في تثبيت التطبيقات وتحديثها، كما قد لا تتمكن من التقاط المزيد من الصور ومقاطع الفيديو.

أطلق تطبيق واتساب، أخيرا إحدى أكثر الميزات التي طالب بها المستخدمون، وهي سجل رسائل المجموعات، في خطوة من شأنها تسهيل متابعة المحادثات التي فاتت المستخدمين داخل المجموعات.

تستعد شركة سامسونج، وفقا لتسريبات جديدة، لتوسيع حضورها في سوق الأجهزة الصوتية من خلال تطوير سماعات لاسلكية كبيرة توضع فوق الأذن، في خطوة قد تعيد الشركة إلى فئة غابت عنها لسنوات.

