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أخبار التكنولوجيا | آبل ترسل تحذيرات سرية في 110 دول.. أنثروبيك تختبر علامة مائية خفية لنصوص Claude
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | آبل ترسل تحذيرات سرية في 110 دول.. أنثروبيك تختبر علامة مائية خفية لنصوص Claude

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ميزة HiLight في Pixel 11.. جوجل تملك العتاد لكن الاستخدام محدود
 

بعد أسابيع من التسريبات حول ميزة HiLight، كشفت شركة جوجل أخيرا عن تفاصيلها مع إطلاق سلسلة Pixel 11. 


خطر خفي يطارد مستخدمي آيفون.. آبل ترسل تحذيرات سرية في 110 دول
 

أرسلت شركة آبل، الخميس، دفعة جديدة من إشعارات التهديد إلى عدد من عملائها الذين تشتبه في أنهم ربما تعرضوا للاستهداف من جانب برمجيات تجسس مرتزقة.


ميزة طال انتظارها لجوجل بيكسل.. 6 طرق جديدة لترتيب الإعدادات السريعة
 

تمنح جوجل أخيرا مستخدمي هواتف بيكسل مزيدا من التحكم في أحد أكثر أجزاء نظام أندرويد استخداما.


أنثروبيك تختبر علامة مائية خفية لنصوص Claude.. هل تفتح بابا جديدا للمشكلات؟
 

تعمل شركة أنثروبيك Anthropic، على تطوير تقنية جديدة تهدف إلى تسهيل اكتشاف النصوص التي ينتجها نموذج الذكاء الاصطناعي Claude، من خلال وضع علامة مائية غير مرئية داخل المحتوى.


ميزة انتظرها مستخدمو أندرويد طويلا.. أندرويد 17 يستعير واحدة من أشهر مزايا آيفون
 

تستعد شركة جوجل، لإضافة ميزة جديدة إلى هواتف Pixel تتيح للمستخدمين قفل التطبيقات بشكل مباشر من داخل نظام أندرويد، وذلك مع الإصدار التجريبي الثالث من Android 17 QPR2.

هل تعرف ما الذي يستهلك مساحة هاتفك؟.. إليك الحل الذكي

عندما تقترب مساحة التخزين في هاتف أندرويد من الامتلاء، قد تلاحظ تباطؤ الجهاز أو تواجه صعوبة في تثبيت التطبيقات وتحديثها، كما قد لا تتمكن من التقاط المزيد من الصور ومقاطع الفيديو.

لن تفوتك محادثات الجروبات.. واتساب يطلق ميزة طال انتظارها

أطلق تطبيق واتساب، أخيرا إحدى أكثر الميزات التي طالب بها المستخدمون، وهي سجل رسائل المجموعات، في خطوة من شأنها تسهيل متابعة المحادثات التي فاتت المستخدمين داخل المجموعات.

بعد غياب 10 سنوات.. سامسونج تعود إلى سماعات الرأس بقوة

تستعد شركة سامسونج، وفقا لتسريبات جديدة، لتوسيع حضورها في سوق الأجهزة الصوتية من خلال تطوير سماعات لاسلكية كبيرة توضع فوق الأذن، في خطوة قد تعيد الشركة إلى فئة غابت عنها لسنوات.
 

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