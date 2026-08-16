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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تعرف ما الذي يستهلك مساحة هاتفك؟.. إليك الحل الذكي

إدارة التخزين
إدارة التخزين
شيماء عبد المنعم

عندما تقترب مساحة التخزين في هاتف أندرويد من الامتلاء، قد تلاحظ تباطؤ الجهاز أو تواجه صعوبة في تثبيت التطبيقات وتحديثها، كما قد لا تتمكن من التقاط المزيد من الصور ومقاطع الفيديو. 

لذلك، بدلا من حذف الملفات بشكل عشوائي، من الأفضل أولا تحديد العناصر التي تستحوذ على أكبر قدر من المساحة.

كيف تعرف ما الذي يستهلك مساحة هاتفك؟

افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك، ثم ابحث عن قسم التخزين. وقد يختلف اسم هذا الخيار أو مكانه قليلا من شركة مصنعة إلى أخرى.

وفي أجهزة سامسونج، يمكنك الوصول إلى معلومات التخزين من خلال قسم العناية بالجهاز، حيث يعرض الهاتف توزيع المساحة المستخدمة بين التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والمستندات والبيانات المؤقتة. 

كما يوضح مقدار المساحة المستخدمة والمتبقية، ما يسهل اكتشاف الملفات أو الفئات التي تستهلك مساحة كبيرة.

أما في معظم أجهزة أندرويد الأخرى، فيمكنك التوجه إلى الإعدادات > التخزين لمشاهدة تفاصيل استخدام الذاكرة بحسب نوع المحتوى.

وقد توفر بعض تطبيقات إدارة التخزين الخارجية أدوات أكثر تقدما، مثل اكتشاف الملفات المكررة والتطبيقات التي لم تعد تستخدمها والملفات المؤقتة. 

ومع ذلك، تكون أدوات النظام المدمجة كافية في كثير من الحالات لتنظيف الهاتف وإدارة المساحة.

إدارة التخزين

لماذا تمتلئ مساحة الهاتف مع مرور الوقت؟

لا يحدث امتلاء مساحة التخزين بسبب عامل واحد، بل نتيجة تراكم أنواع مختلفة من البيانات، ومن أبرزها:

- الصور ومقاطع الفيديو: خاصة الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو المصورة بجودة 4K، والتي يمكن أن تشغل مساحة كبيرة.
- الملفات المؤقتة: تحتفظ التطبيقات ببيانات مؤقتة لتسريع تشغيلها وتحميل المحتوى.
- وسائل التواصل الاجتماعي: قد تتراكم الصور ومقاطع الفيديو والملفات التي يتم تحميلها أو تخزينها أثناء استخدام التطبيقات.
- تحديثات التطبيقات والنظام: تحتاج ملفات التحديث إلى مساحة مؤقتة أو دائمة أثناء عملية التثبيت.
- المحتوى المحفوظ دون اتصال: مثل الأفلام والأغاني والبودكاست التي يتم تنزيلها من خدمات البث.
- تطبيقات المراسلة: يمكن أن تتراكم داخلها الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والرسائل الصوتية بمرور الوقت.

كيف تستعيد مساحة التخزين؟

بعد معرفة العناصر التي تستهلك المساحة الأكبر، يمكنك البدء بتنظيف الهاتف تدريجيا بدلا من حذف الملفات بصورة عشوائية، ومن أفضل الإجراءات:

1. مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات: افتح الإعدادات، ثم انتقل إلى التطبيقات، واختر التطبيق المطلوب، وابحث عن خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت، وتجنب مسح بيانات التطبيق إذا لم تكن متأكدا من تأثير ذلك، لأن مسح البيانات قد يؤدي إلى حذف إعدادات أو معلومات محفوظة داخل التطبيق.

2. حذف التنزيلات غير الضرورية: راجع الأفلام والموسيقى والبودكاست والملفات الأخرى التي تم تنزيلها للاستخدام دون اتصال، واحذف ما لم تعد بحاجة إليه.

3. إزالة التطبيقات والألعاب غير المستخدمة: راجع قائمة التطبيقات المثبتة واحذف البرامج والألعاب التي لم تعد تستخدمها، خصوصا التطبيقات الكبيرة التي تشغل مساحة ملحوظة.

4. تنظيف الصور ومقاطع الفيديو: راجع معرض الصور واحذف اللقطات غير الواضحة، ولقطات الشاشة القديمة، والمقاطع غير المهمة، بالإضافة إلى الملفات المكررة التي لم تعد بحاجة إليها.

5. تفريغ سلة المهملات: لا يعني حذف ملف من المعرض أو مدير الملفات دائما اختفاءه فورا من الهاتف، فقد ينتقل إلى مجلد المحذوفة مؤخرا أو سلة المهملات، لذلك، تحقق من هذه المجلدات واحذف محتوياتها نهائرا إذا كنت متأكدا من عدم حاجتك إليها.

مساحة تخزين الهاتف تنظيف ذاكرة الهاتف تفريغ ذاكرة التخزين

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