الزمالك يصدم «بيزيرا» بقرار مُفاجئ .. العودة للقاهرة أولًا قبل حسم مصيره

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر تطورات موقف خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

خوان بيزيرا

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك يرفض أي محاولات من بيزيرا للرحيل، ويتمسك بعودة اللاعب للقاهرة والمشاركة في التدريبات قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله».

ويأتي موقف الزمالك في ظل حالة من الجدل التي تحيط بمستقبل اللاعب خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع وجود رغبة من جانب بيزيرا في الرحيل، وسط اهتمام من أحد الأندية بالحصول على خدماته.

وتتمسك إدارة الزمالك بضرورة عودة اللاعب إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق، قبل حسم موقفه النهائي، سواء بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد أو دراسة العروض المقدمة للحصول على خدماته.

وتترقب جماهير الزمالك حسم موقف بيزيرا بشكل نهائي، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، وسط رغبة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق والمنافسة بقوة على البطولات.

الزمالك يستهل مشواره أمام الاتحاد السكندري

ويبدأ الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء يوم 21 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك الموسم الجديد بصفته حامل لقب الدوري المصري، بعدما نجح في حصد البطولة الموسم الماضي عقب منافسة قوية مع الأهلي وبيراميدز، ليصبح مطالبًا بالحفاظ على لقبه ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتأمل جماهير القلعة البيضاء في تحقيق انطلاقة قوية خلال الموسم الجديد، خاصة في ظل المنافسة المنتظرة بين الأندية الكبرى على لقب الدوري.

ومن أبرز مواجهات الزمالك في الدور الأول، مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

وتترقب جماهير الزمالك ظهور الفريق بالشكل الذي يليق بطموحاتها، مع رغبة الفريق الأبيض في الدفاع عن لقبه وتحقيق بداية قوية للموسم الجديد.