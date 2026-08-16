انتحلت صفة طبيبة.. القبض على فتاة تدير عيادة تجميل في مدينة نصر

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة(على خلاف الحقيقة).

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة القاهرة) بإنتحال صفة طبيبة أمراض جلدية وإدارة عيادة تجميل "بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية" كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وقيامها بالإشتراك مع زوجها بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن أنشطة العيادة فى إطار الإحتيال على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف العيادة المشار إليها وضبطهما .. وضبط بحوزتهما (مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية "مجهولة المصدر"– عدد من الأجهزة الطبية - مبالغ مالية - 3 هواتف محمولة - جهاز لاب توب "بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





