أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

كشفت الفنانة سحر رامي عن واحدة من أصعب التجارب التي عاشتها في بداية حياتها، عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها وتسافر إلى إيران للعمل ضمن فرقة باليه، قبل أن تندلع الثورة الإيرانية وتجد نفسها عالقة هناك لمدة عام كامل، انقطعت خلاله عن التواصل مع أسرتها.

وقالت سحر رامي خلال لقائها في بودكاست Boom Shoot الذى يذاع على قناة صدى البلد ، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إن سفرها إلى إيران جاء بعد تعاقدها للعمل والرقص ضمن الفرقة الملكية هناك، إلا أن اندلاع الثورة غير كل شيء، قائلة: «رحت عملت عقد هناك ورقصت وكنت برقص هناك، وبعدين قامت علينا الثورة، قعدت سنة بقى».

وأوضحت سحر رامي: أن الأشهر الأولى مرت بشكل طبيعي وكانت قادرة على التواصل مع أسرتها، قبل أن تتوقف الاتصالات تمامًا بسبب الإضرابات وإغلاق المطارات وفرض حظر التجول، معلقة: «بعد الـ3 أشهر بقى بقية السنة كانت الثورة قامت وبدأت الإضرابات وما عرفناش نتحرك من البلد».

@baladtv أهلها افتكروها ماتت .. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة #صدى_البلد #بوم_شوت ♬ original sound - صدى البلد - Sada Elbalad

وأضافت أنها وزملاءها كانوا يخشون الكشف عن كونهم مصريين في ظل الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد،مشيرة إلى أنهم كانوا يستعينون بالجيش للتنقل من مكان إلى آخر.

وكشفت أنها عادت إلى مصر بعد رحلة طويلة عبر الأردن، بعدما فقدت أسرتها الأمل في عودتها، مؤكدة أن أهلها اعتقدوا أنها توفيت بسبب انقطاع أخبارها طوال تلك الفترة.

وحكت سحر رامي عن لحظة عودتها إلى منزل أسرتها، قائلة: «أول ما خبطت أبويا فتحلي، قالي: حبيبتي أهلاً وسهلاً، البنات مش هنا، خرجوا»، موضحة أنه لم يتعرف عليها في البداية بسبب التغيير الكبير الذي طرأ على شكلها خلال العام الذي قضته بعيدًا عن أسرتها.

وأكدت سحر رامي أن التجربة رغم صعوبتها، كانت محطة مهمة في حياتها، خاصة أنها عادت بعدها لاستكمال تعليمها والالتحاق من جديد بفرقة الباليه، قائلة: «كنت 16 سنة، ما كنتش أخدت الثانوية العامة، فرجعت وكملت تعليمي ورجعت للفرقة وبعدين حققت كل البليهات الحلوة دي.

وكشفت الفنانة سحر رامي حقيقة تفكيرها في الاعتزال، موضحة أنها لا تفكر في الابتعاد عن الفن، كما تحدثت عن أسباب غيابها عن الشاشة في بعض الفترات.

وقالت سحر رامي ، إنها لم تفكر في الاعتزال طوال مسيرتها الفنية، مؤكدة تمسكها بالاستمرار في العمل الفني.

وأضافت سحر رامي ،قائلة: «عمري ما هعتزل أبداً غير لما أمشي في وقتي.. أموت وخلاص، لا عمري ما فكرت في الاعتزال خالص».

وعن أسباب ابتعادها عن الشاشة في بعض الفترات، أوضحت سحر رامي أن الأمر لا يرتبط برغبتها في الاختفاء أو الابتعاد عن الفن، ولكن بسبب عدم تلقيها عروضًا مناسبة، قائلة: «عشان محدش قال لي تعالي، بمنتهى البساطة كده».

ورفضت الفنانة وصف نفسها بأنها تعرضت للظلم خلال مشوارها الفني، مؤكدة أنها ترى أن لكل شخص نصيبه الذي كتبه الله له، قائلة: «مفيش حاجة اسمها مظلومة ومش مظلومة، باخد حقي في مكاني، باخد الـ24 قيراط بتوعي متقسمين في حاجات مختلفة مش بس الفن».