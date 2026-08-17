الطب 90.5% والهندسة 76%..المنصورة الأهلية: الحد الأدنى عندنا أعلى من النسب المعلنة من الوزارة

قال الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، إن الحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي للجامعات الأهلية والخاصة تمثل الحد الأدنى للتقديم، لكن الجامعات ليست ملزمة بالوصول إليها، موضحًا أن توقعات القبول بجامعة المنصورة الأهلية للعام الدراسي 2026-2027 أعلى من تلك النسب.

وأوضح عبد العظيم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحد الأدنى المتوقع للطب البشري يبلغ نحو 90.5%، ولطب الأسنان 86 إلى 87%، والصيدلة 85 إلى 86%، والهندسة 75 إلى 76%، والتمريض نحو 70%.

وأضاف أن الإقبال يتزايد على البرامج الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي والميكاترونكس والحاسبات، مشيرًا إلى أن الطلاب أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية اختيار البرامج المرتبطة باحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.