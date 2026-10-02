قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش منطق بيقول كده.. وزير الصحة: 80% من الولادات في مصر قيصرية.. والمعدل العالمي 22%
الصحة تكشف خطة العمل حتى 2030: 7 أولويات استراتيجية و44 هدفًا و353 إجراءً
مش مجرد فرق في الطول.. وزير الصحة يحذر: التقزم يؤثر على إدراك الطفل وتحصيله الدراسي
تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه خميس شميط غرب السعودية
وزير الصحة: متوسط عمر المصريين ارتفع إلى 72 عامًا.. ومصر تمتلك نحو 147 ألف سرير صحي
مصطفى بكري يحذر من توسع دائرة الصراع: الخطر الحقيقي في سلسلة ردود الأفعال
عبد الغفار: 50% من مؤشرات استراتيجية الصحة حققت تقدمًا جيدًا.. و5 منها تجاوزت المستهدف بـ120%
وزير الصحة: 6 محافظات دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل.. و18 مليون مواطن مستهدفون في المرحلة الثانية
وزير الصحة: خفضنا الإنفاق الصحي من جيب المواطن من 62% إلى 57%.. والمستهدف 28%
المستهدف 18%| وزير الصحة: انخفاض وفيات أصحاب الأعمار من 30 لـ 70 عامًا من 29% إلى 26%
بحضور فينجر.. حسام حسن على رأس المشاركين في مؤتمر استراتيجية الاتحاد الأفريقي
وزير الصحة: لا نعمل بفكر شخص واحد.. ونبني على ما قدمه الوزراء السابقون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: رضا المواطن عن الخدمة الصحية لا يعتمد على المؤشرات الطبية فقط

وزير الصحة
وزير الصحة
محمد البدوي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن تقييم المواطنين للمنظومة الصحية لا يعتمد فقط على المؤشرات الطبية أو حجم الإمكانيات والتجهيزات داخل المنشآت الصحية، وإنما يتأثر بشكل كبير بالتجربة الشخصية للمواطن خلال رحلة حصوله على الخدمة.

رضا المواطن عن النظام الصحي

وأوضح وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وعدد من المفكرين والإعلاميين والصحفيين والمتخصصين، أن رضا المواطن عن النظام الصحي يرتبط بمجموعة من العوامل التي يعيشها بنفسه، بداية من سرعة الحصول على الخدمة وحتى طريقة التعامل معه داخل المنشأة الصحية.

الشعور بالأمان والكرامة والاحترام 

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن تجربة المواطن تشمل عدة عناصر، من بينها وقت الانتظار، وتكلفة الخدمة التي يتحملها من جيبه، ومدى مساهمة الدولة في تحمل التكلفة، إلى جانب توافر الدواء وسعره، والشعور بالأمان والكرامة والاحترام أثناء تلقي الخدمة.

ولفت إلى أن هذه التفاصيل تتحول في النهاية إلى انطباع عام لدى المواطن عن المنظومة الصحية، مؤكدًا أن الاتجاه الحديث عالميًا أصبح يركز على المواطن باعتباره محور المنظومة الصحية، وليس فقط على المباني والتجهيزات والخدمات الطبية.

وأضاف أن مفهوم «Patient-Centric Approach» يعني أن تكون عيون المنظومة الصحية على المواطن ورحلته بالكامل، منذ بداية مرضه واحتياجه للعلاج وحتى حصوله على الخدمة ومغادرته المنشأة الصحية.

وزير الصحة خالد عبدالغفار المؤشرات الطبية وزير الدولة للإعلام وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

جاي كلايتون

ترامب يتجه لتعيين مدير الاستخبارات الوطنية مسئولا عن ملف الذكاء الاصطناعي

بوكو حرام

مقتل 18 شخصا علي يد مسلحين في نيجيريا

بالصور

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

من قلب باريس.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام برج إيفيل| صور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد