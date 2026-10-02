وزير الصحة: رضا المواطن عن الخدمة الصحية لا يعتمد على المؤشرات الطبية فقط

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن تقييم المواطنين للمنظومة الصحية لا يعتمد فقط على المؤشرات الطبية أو حجم الإمكانيات والتجهيزات داخل المنشآت الصحية، وإنما يتأثر بشكل كبير بالتجربة الشخصية للمواطن خلال رحلة حصوله على الخدمة.

رضا المواطن عن النظام الصحي

وأوضح وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وعدد من المفكرين والإعلاميين والصحفيين والمتخصصين، أن رضا المواطن عن النظام الصحي يرتبط بمجموعة من العوامل التي يعيشها بنفسه، بداية من سرعة الحصول على الخدمة وحتى طريقة التعامل معه داخل المنشأة الصحية.

الشعور بالأمان والكرامة والاحترام

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن تجربة المواطن تشمل عدة عناصر، من بينها وقت الانتظار، وتكلفة الخدمة التي يتحملها من جيبه، ومدى مساهمة الدولة في تحمل التكلفة، إلى جانب توافر الدواء وسعره، والشعور بالأمان والكرامة والاحترام أثناء تلقي الخدمة.

ولفت إلى أن هذه التفاصيل تتحول في النهاية إلى انطباع عام لدى المواطن عن المنظومة الصحية، مؤكدًا أن الاتجاه الحديث عالميًا أصبح يركز على المواطن باعتباره محور المنظومة الصحية، وليس فقط على المباني والتجهيزات والخدمات الطبية.

وأضاف أن مفهوم «Patient-Centric Approach» يعني أن تكون عيون المنظومة الصحية على المواطن ورحلته بالكامل، منذ بداية مرضه واحتياجه للعلاج وحتى حصوله على الخدمة ومغادرته المنشأة الصحية.