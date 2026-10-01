وزير الصحة: سرطان الثدي يمثل أولوية رئيسية في الصحة العامة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فعاليات افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر الدولي الإفريقي لسرطان الثدي «BEST OF ST GALLEN» الذي يعقد يومي 1 و2 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من المسؤولين وخبراء من مصر وإفريقيا والمجتمع الطبي الدولي.

توطين 9 أدوية لعلاج الأورام

ورحب الوزير بالمشاركين، مشيدًا بمشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة صحة المرأة ورفاهيتها، مؤكدًا أن سرطان الثدي يمثل أولوية رئيسية في الصحة العامة وأن مصر وضعت صحة المرأة في مقدمة أجندتها الوطنية، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة قدمت منذ إطلاقها أكثر من 70 مليون زيارة للفحص والتوعية من خلال شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية، وأن مسؤولية الدولة تمتد إلى ضمان إتاحة الأدوية والتقنيات اللازمة بصورة مستدامة، وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة مؤخرًا توطين 9 أدوية لعلاج الأورام وأمراض الدم من بينها أدوية لسرطان الثدي بما يعزز الأمن الدوائي.

وأكد أن رؤية مصر تمتد إلى ما هو أبعد من حدودها تعزيزًا للتعاون مع الدول الإفريقية في تبادل الخبرات الطبية والتعليم والتدريب المهني والتصنيع الدوائي ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي وتطوير حلول مستدامة للرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين الخبرات الدولية والإفريقية والريادة المصرية لتحويل المعرفة إلى ممارسات عملية تحسن رعاية المرضى.

وأوضحت الدكتورة هبة الله جمال الدين أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام ورئيس المؤتمر أن انعقاد النسخة الأولى في القاهرة يمثل خطوة مهمة لنقل تجربة St. Gallen العلمية إلى مصر والقارة الإفريقية، مؤكدة أهمية ترجمة الأدلة والبحوث إلى ممارسات سريرية فعّالة مع التركيز على التحديات التي تواجه رعاية مرضى سرطان الثدي في إفريقيا.

وقال الدكتور مايكل جنانت رئيس مشارك لمؤتمر سانت غالين الدولي لسرطان الثدي إن انعقاد اللقاء في القاهرة يمثل نجاحًا كبيرًا ويجسد دورها كجسر للتواصل بين الخبرات الدولية والقارة الإفريقية، فيما أكد الدكتور محمد عبدالمعطي عميد المعهد القومي للأورام أن المؤتمر محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ومناقشة أحدث التطورات في تشخيص وعلاج سرطان الثدي.

وأشار الدكتور محمد رفعت السركي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن مسؤولية الجامعة تمتد إلى خدمة المجتمع ونشر الوعي، مؤكدًا أن سرطان الثدي قضية تتجاوز المريض لتشمل الأسرة والمجتمع.

وقامت الدكتورة هبة الله جمال الدين بتسليم درع المؤتمر إلى وزير الصحة تقديرًا لجهوده في دعم ملفات صحة المرأة ومكافحة سرطان الثدي، كما شهد الوزير تكريم عدد من الأطباء وخبراء سرطان الثدي وممثلي الجهات المعنية تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير منظومة رعاية المرضى.