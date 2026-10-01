انطلاق بطولة الزهور للإسكواش وسط تنظيم مميز وترتيبات طبية متكاملة

انطلقت ظهر اليوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر بطولة الزهور للإسكواش المقامة على ملاعب نادي الزهور بمدينة نصر وملاعب استاد القاهرة حتى يوم 8 أكتوبر.

وشهد انطلاق البطولة حضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي والدكتور أحمد الشافعي المدير التنفيذي للنادي بالإضافة إلى إدارة النشاط الرياضي والإدارة التنفيذية لمتابعة كافة الإجراءات والتأكد من سير البطولة على أكمل وجه.

وقام المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي بالتنبيه على اللجنة المنظمة بتوافر كافة الامكانات لنجاح البطولة.

وتقام بطولة الزهور تحت رعاية الاتحاد المصري للاسكواش للمراحل السنية التالية: 11، 13، 15، 23 سنة ناشئين وناشئات، عمومي رجال وسيدات، اساتذة فوق 35 ، و 45 ، و 55 سنة.

وتشهد بطولة الزهور للاسكواش اقبال كبير بعد نجاح النادي في استضافة النسخ الماضية من البطولة بتنظيم رائع اشاد به جميع المشاركين، حيث كان من المقرر إقامة البطولة على مدار 7 أيام ولكن تقرر إضافة يوم لتكون 8 أيام لزيادة عدد المشاركين.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة نحو 750 لاعب ولاعبة يمثلون 28 ناديًا وأكاديمية وهم: المعادي، الأهلي، الجزيرة، الصيد، هليوبوليس، الشمس، وادي دجلة، الرواد، هيئة قناة السويس، سموحة، سبورتنج. طنطا، 6 أكتوبر، المنيا، المؤسسة بالهايكستب، لاعبي الاتحاد المصري للاسكواش، بلاك بول، نيو جيزة، اكاديمية البرلسي، نادي كينج شوت، سماش، تي ام سبورت، الجونة، لاعبي الاتحاد للأساتذة. كلوب وان، اكاديمية أكرم يوسف، نادي القناة الرياضي، نادي الزهور.

وتقام منافسات بطولة الزهور للاسكواش على ملاعب نادي الزهور بمدينة نصر وملاعب استاد القاهرة أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين، فيما تقام منافسات باقي الأيام على ملاعب نادي الزهور فقط.

واستعدت إدارة نادي الزهور لانطلاق بطولة الزهور للإسكواش من خلال وضع خطة تنظيمية وإدارية وطبية متكاملة تستهدف توفير كافة وسائل الراحة والآمان للاعبين والجهازين الفني والإداري والجماهير والمرافقين على مدار أيام المنافسات.

وقبل انطلاق البطولة تم نجهيز الملاعب لاستضافة البطولة على أكمل وجه.

وتشهد بطولة الزهور للإسكواش مشاركة احدى المستشفيات الكبرى في منظومة التأمين الطبي باعتبارها راعيًا، حيث تتولى توفير سيارة إسعاف في مقر النادي بمدينة نصر طوال فترة البطولة، بالإضافة الى تواجد الهلال الأحمر واللجنة الطبية للنادي بكافة تجهيزاتها.

وتعد بطولة الزهور للإسكواش من أهم بطولات الموسم حيث تشهد مشاركة أكبر عدد من اللاعبين بفضل التنظيم المميز للبطولة على مدار النسخ الماضية.