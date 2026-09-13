انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش

تنطلق اليوم الأحد منافسات دور الـ16 ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 وحتى 18 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الموسم الجديد 2026-2027.

وتعد بطولة قطر كلاسيك واحدة من أبرز بطولات الاسكواش في الموسم، حيث تنتمي إلى فئة البطولات البلاتينيوم، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 220 ألف دولار.

تشهد البطولة حضورًا مصريًا لافتًا، بعدما وصل عدد المشاركين من مصر إلى 27 لاعبًا ولاعبة، بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال و19 لاعبة في منافسات السيدات.

ويمثل مصر في منافسات الرجال كل من: مصطفى عسل، محمد أبو الغار، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، علي أبو العينين، محمد زكريا، فارس الدسوقي، وكريم التركي.

وفي منافسات السيدات، تشارك 19 لاعبة مصرية، هن: هانيا الحمامي، هنا معتز، ملك خفاجي، كنزي أيمن، نوران جوهر، مريم متولي، فريدة محمد، سلمى هاني، سنا إبراهيم، نور الشربيني، ندى عباس، زينة ميكيوي، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، ندين الحمامي، نور هيكل، ناردين جرس، هنا رمضان، وأمينة عرفي.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش قد كشفت عن التصنيف العالمي الجديد مع بداية الموسم الحالي، الذي انطلق في الأول من سبتمبر الجاري من خلال بطولة لندن كلاسيك.

وشهد التصنيف استمرار الهيمنة المصرية على القمة، بعدما حافظ مصطفى عسل على صدارة تصنيف الرجال، بينما واصلت هانيا الحمامي تربعها على قمة تصنيف السيدات.

وتتطلع المشاركة المصرية في بطولة قطر كلاسيك إلى تحقيق نتائج قوية ومواصلة الحضور المميز للاعبي ولاعبات مصر في كبرى بطولات الاسكواش العالمية، خاصة مع وجود عدد كبير من الأسماء المصنفة ضمن أفضل لاعبي ولاعبات العالم.