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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل جديدة بشأن شركة كرة القدم في الزمالك.. ماذا يحدث؟

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تمسك هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بفكرة تأسيس شركة لكرة القدم، باعتبارها أحد الحلول المطروحة للتعامل مع أزمات النادي.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة Modern MTI، أن الزمالك يدرس تنفيذ مشروع شركة كرة القدم وفقًا للقانون، الذي ينص على امتلاك النادي النسبة الحاكمة في الشركة، بما لا يقل عن 51%.

وأشار إلى إمكانية تغيير هذه النسبة من خلال عرض الأمر على الجمعية العمومية العادية للنادي، والتي كان من المقرر انعقادها في أغسطس الماضي قبل تأجيلها.

وقال إن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية قد يمنح مجلس إدارة الزمالك الحق في اتخاذ القرار، خاصة أن الجهة الإدارية سبق أن وافقت على المشروع.

وأضاف حتحوت أنه في حال عدم حسم الأمر خلال الجمعية العمومية العادية، سيكون لزامًا على الزمالك عرض الملف على جمعية عمومية غير عادية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، لن يكون من حق مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشكل منفرد، إذ يتطلب منح المستثمرين نسبة أكبر من الشركة موافقة الجمعية العمومية بالقبول أو الرفض.

وأكد أن الزمالك يتواصل حاليًا، عن طريق المهندس هشام نصر، مع عدد من المستثمرين المصريين والإماراتيين، من أجل تأسيس شركة لكرة القدم، والتي يراها النادي حلًا لأزماته الحالية.

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