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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. اللجنة البارالمبية تعلن تفاصيل دورة الألعاب العربية في مؤتمر صحفي

اللجنة البارالمبية
اللجنة البارالمبية
محمد سمير

تعقد اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة، للكشف عن تفاصيل الاستعدادات الخاصة بتنظيم دورة الألعاب العربية البارالمبية، إلى جانب استعراض آخر التطورات المتعلقة بالحدث المرتقب.

ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر مختلف الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالدورة، مع توضيح أهدافها وأهميتها، واستعراض ما تم إنجازه من استعدادات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من قيادات ورموز الرياضة المصرية، يتقدمهم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، ومسؤولي الاتحادات الرياضية المختلفة.

كما يحضر ممثلو الشركات الراعية والداعمة للجنة، فضلًا عن عدد من الأبطال البارالمبيين الذين حققوا إنجازات بارزة لمصر ونجحوا في حصد ميداليات خلال البطولات العالمية والدورات البارالمبية.

وتسعى اللجنة إلى تنظيم المؤتمر بشكل موسع، من خلال مشاركة ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين والرعاة، بهدف إلقاء الضوء على حجم التحضيرات الجارية لاستضافة الدورة، والتعريف بالرسائل والأهداف الرياضية والمجتمعية للحدث.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة البارالمبية تعمل على خروج المؤتمر بصورة مميزة تتناسب مع اسم مصر ومكانتها وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة لاستعراض جميع الاستعدادات المتعلقة بدورة الألعاب العربية البارالمبية، مشددًا على أهمية الحضور الكبير من جانب قيادات الرياضة والإعلام والرعاة والأبطال البارالمبيين.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف هو تقديم مؤتمر بمستوى عالمي يعكس حجم العمل المبذول استعدادًا لاستضافة الدورة، إلى جانب إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام للتعرف على تفاصيل الحدث وطرح التساؤلات حول مختلف جوانبه.

وشدد حسام الدين مصطفى على أن نجاح الدورة لا يرتبط فقط بالمنافسات داخل الملاعب، وإنما يبدأ من التخطيط الجيد والإعداد والتنظيم والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في الحدث.

واختتم رئيس اللجنة البارالمبية تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل خلال الفترة الحالية بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية، من أجل تنظيم دورة ألعاب عربية بارالمبية استثنائية تليق بمصر وبالرياضيين المشاركين، وتعكس التطور الذي تشهده الرياضة البارالمبية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

البارالمبية المصرية اللجنة البارالمبية حسام الدين مصطفى جوهر نبيل الشباب والرياضة الأبطال البارالمبيين

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