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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المولدات تحتضر.. نقص الزيوت وقطع الغيار يهدد الأقسام المنقذة للحياة في غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم أزمة نقص زيوت المولدات الكهربائية داخل المستشفيات، مؤكدة أن استمرار الأزمة يهدد قدرة المرافق الصحية على تشغيل المولدات التي تعتمد عليها لتوفير الكهرباء اللازمة للأقسام الحيوية والأجهزة الطبية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن كميات الزيوت التي سُمح بإدخالها خلال الفترة الماضية كانت محدودة وذات طابع إسعافي، ولا تكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية أو تنفيذ أعمال الصيانة والمتابعة الفنية الضرورية للحفاظ على جاهزية المولدات.

وأوضحت أن عدداً كبيراً من مولدات المستشفيات يحتاج بشكل عاجل إلى تغيير الزيوت، محذرة من أن استمرار التأخير قد يتسبب في أعطال فنية وميكانيكية خطيرة، وصولاً إلى توقف المولدات عن العمل.

وبحسب الوزارة، تحتاج مولدات المستشفيات في قطاع غزة إلى نحو 2500 لتر من الزيوت شهرياً، بينما شهدت الأيام الأخيرة توقف عدد من المولدات بالفعل بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار، بالتزامن مع عدم توفر كميات كافية من الوقود.

وأشارت إلى أن المولدات التي ما زالت تعمل تواصل تشغيلها على مدار الساعة رغم الظروف الفنية والميكانيكية الصعبة، لكنها لم تعد قادرة على توفير احتياجات جميع الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة بصورة كاملة.

وأكدت وزارة الصحة أن استمرار عمل المولدات يمثل ضرورة أساسية للحفاظ على تشغيل أقسام الرعاية الحرجة والأجهزة الطبية والخدمات الصحية المنقذة للحياة، محذرة من تداعيات أي توقف إضافي.

وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل والسماح بإدخال الزيوت وقطع الغيار والوقود وغيرها من الاحتياجات الطارئة، لتجنب تعطل المولدات وضمان استمرار الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع.

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