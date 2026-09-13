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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد تكريمهما من وزير التعليم.. ممر شرفي وطبل ومزمار لأستاذ نادر.. وأبلة صالحة تراجع مظهر الطلاب في أول أيام العام الدراسي

أبلة صالحة
أبلة صالحة
إبراهيم الهواري

بعد واقعة أستاذ “نادر” و أبلة “صالحة” في القليوبية خلال جولةالمحافظ وتكريم وزير التربية والتعليم لهما..و مع إنطلاق العام الدراسي الجديد نرصد ماذا فعلا في أو أيام الدراسة..   

 

أبلة صالحة تتابع الطلاب في أول أيام الدراسة

شهدت مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها  بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، أجواءً مميزة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، حيث حرصت «أبلة صالحة» على متابعة الطلاب والتأكد من التزامهم بالمظهر المدرسي مع بداية أول أيام الدراسة.

وخلال جولتها داخل المدرسة، راجعت أبلة صالحة مظهر عدد من الطلاب، ووجهت ملاحظات بسيطة لبعضهم بشأن قصات الشعر، قائلة لأحد الطلاب: «الشعر ده يتقص»، في مشهد عكس حرص إدارة المدرسة على الالتزام بالقواعد والمظهر العام داخل المدرسة.

وتأتي هذه المتابعة بالتزامن مع بدء الدراسة بمختلف مدارس المحافظة، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب، وحرص الإدارات التعليمية والمدرسية على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومنظمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وكانت المدارس قد استقبلت الطلاب صباح اليوم وسط أجواء من البهجة والحماس، بالتزامن مع انتظام العملية التعليمية في مختلف أنحاء محافظة القليوبية.

ممر شرفي لاستاذ نادر

حرص عدد من أهالي قرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، استقبال بممر شرفي لـ نادر علي مدير مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة، بعد الواقعة الأخيرة عقب زيارة محافظة القليوبية للمدرسة لتفقد الاستعدادات الخاصة بها لاستقبال الطلاب، وكذلك تكريمه من وزير التربية والتعليم، في أول يوم دراسي بالعام الدراسي الجديد
وخلال الاستقبال نظم الأهالي مع الطلاب ممر شرفي لمدير المدرسة، وكذلك وجود الطبل البلدي والمزمار احتفالا باستمراره في إدارة المدرسة بعد تأكيد الوزير له.
وأنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال الطلاب بمدارس المحافظة في العام الدراسي الجديد 2026 – 2027، حيث بلغ إجمالي عدد المدارس بالمحافظة لمختلف المراحل 2848 مدرسة للمراحل المختلفة، بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، والتعليم الفني.


وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب بالمدارس بالمراحل المختلفة مليون و543 ألفا و688 طالب وطالبة، موزعين على النحو التالي 7836 ألفا 264 طالبا، و760 ألفا و424 طالبة، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالمدارس لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.
ونجح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في تذليل كافة المعوقات والإسراع في استكمال إجراءات إدخال المرافق وتجهيزات التشغيل لعدد 4 مدارس جديدة بمركز ومدينة الخانكة، لتدخل المدارس الخدمة غدًا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026-2027، وذلك في إنجاز جديد لدعم المنظومة التعليمية بمحافظة القليوبية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لإصرار المحافظ على دخول المدارس الـ 4 الخدمة هذا العام، وعدم تأجيل الاستفادة منها، خاصة في ظل دورها الكبير في مواجهة الكثافات الطلابية المرتفعة وتوفير أماكن تعليمية جديدة لأبناء مركز ومدينة الخانكة.
وكان المحافظ قد وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتشغيل المدارس، بالتوازي مع توفير الفرش والأثاث المدرسي، مع استمرار التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وكافة الجهات المعنية، حتى أصبحت المدارس جاهزة بالكامل لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.
وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على استمرار المتابعة الميدانية للمدارس خلال الفترة المقبلة، والتأكد من انتظام العملية التعليمية وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء القليوبية.

https://youtube.com/shorts/XSFlLgCQGt0

استاذ نادر أستاذ “نادر” أبلة “صالحة” القليوبية وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد

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