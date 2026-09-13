مصدر بلجنة الحكام: أبو قير استحق ركلة جزاء أمام الزمالك والإنذارات غابت بلقاء الأهلي والمقاولون

عقدت خلال الساعات الأخيرة لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح اجتماعا دوريا.

وتناولت لجنة الحكام الفقرة التحليلية خلال الاجتماع لمباريات الجولة الرابعة ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام إن اللجنة اتفقت على أحقية احتساب ركلة جزاء لـ الزمالك بعد دفع محمد شحاتة واحتساب ضربة جزاء لصالح أبو قير للأسمدة بعد شد عمر جابر تيشيرت المنافس.

أضاف: لجنة الحكام اتفقت مع قرارات الحكم محمود بسيوني في مباراة الأهلي والمقاولون، سواء في ركلتي الجزاء أو الهدف الملغي.

واصل : لكن اللجنة أكدت على ان ركلات الجزاء التي تم احتسابها كانت تستحق معها إنذار بسبب التدخل بتهور، سواء من محمد هاني أو مصطفى جمال لاعب المقاولون العرب.