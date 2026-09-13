ناقد رياضي يكشف طريقة تعامل عموتة مع لاعبي الأهلي

كشف أشرف عبد الناصر، الناقد الرياضي، تفاصيل طريقة تعامل حسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق، مؤكدًا أن المدرب لم يصل حتى الآن إلى حالة الانسجام الكامل بين جميع عناصر الفريق.

وأوضح عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن العدد الكبير للاعبي الأهلي يمثل تحديًا أمام الجهاز الفني، خاصة أن عموتة يتولى مسؤولية تدريب ما يقرب من 35 لاعبًا.

وأشار إلى أن إمام عاشور، لاعب الأهلي، طمأنه بشأن المدير الفني، مؤكدًا أن عموتة يمتلك العديد من الأفكار الفنية التي يمكن تطويرها وتطبيقها بشكل أفضل مع مرور الوقت.

وأضاف أن إمام عاشور تحدث بإيجابية عن أسلوب عموتة في التعامل مع اللاعبين، لافتًا إلى أن المدير الفني يحرص على التعامل معهم باحترام، ويناديهم بـ«يا كابتن»، وهو ما يعكس حالة من التقدير المتبادل داخل الفريق.