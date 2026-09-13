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36.7 مليار دولار.. البريكس يرفع تجارة مصر 25.5% خلال 6 أشهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

36.7 مليار دولار.. البريكس يرفع تجارة مصر 25.5% خلال 6 أشهر

البريكس
البريكس
آية الجارحي

بالتزامن مع مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة «بريكس» المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، تبرز المؤشرات الاقتصادية حجم وتشعب العلاقات بين مصر ودول التجمع، في ظل تنامي التعاون التجاري والاستثماري والمالي. 

 التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس»

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس» إلى 36.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 29.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس تنامي أهمية أسواق التجمع في حركة التجارة المصرية.


ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب افريقيا ) وانضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهى ( السعودية ـ الإمارات ـ ايران ـ اثيوبيا ) ثم انضمت إندونيسيا رسميًا إلى المجموعة في يناير 2025 

 الصادرات المصرية إلى دول البريكس


حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة البريكس 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 7.4  مليار دولار  خلال نفس الفترة من عام 2025 .

دول البركس الاكثر استيراداً من مصر


وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2026 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار ، تليها الإمارات 1.7 مليار دولار ، تليها الهند 868 مليون دولار ، تليها الصين 841 مليون دولار ، تليها البرازيل 633 مليون دولار  ، تليها روسيا 480 مليون دولار ، تليها جنوب إفريقيا 111 مليون دولار، تليها إندونيسيا ، إثيوبيا 47 مليون دولار . 

أهم السلع المصرية المصدره إلى المجمعة


أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول مجموعة البريكس خلال النصف الأول من عام 2026
•    لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 1.2 مليار دولار .
•    خضروات وفواكه بقيمة مليار دولار .
•    وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 844 مليون دولار .
•    أسمدة بقيمة 552 مليون دولار .
•    آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 400 مليون دولار .
•    لدائن ومصنوعاتها بقيمة 304 مليون دولار .

 قيمة الواردات المصرية إلى دول البريكس


وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 30.2  مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 21.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 . 

 أعلى الدول المجموعه تصديرا لمصر 

 


وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال النصف الأول من عام 2026 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 10.4 مليار دولار، تليها الإمارات 5.3 مليار دولار، تليها السعودية 5.2 مليار دولار ، تليها روسيا 3.8 مليار دولار ، تليها البرازيل 2.4 مليار دولار، تليها الهند 1.7 مليار دولار ، تليها إندونيسيا 1.2  مليار دولار ، تليها جنوب إفريقيا 67 مليون دولار ، وأخيرًا إثيوبيا 13 مليون دولار  .

أهم السلع التي تستوردها مصر من دول البريكس 


أهم المجموعات السلعية المستوردة  من دول مجموعة البريكس خلال النصف الأول من عام 2026
•    وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة  5.2 مليار دولار .
•    آلات وأجهزة كهربائية بقيمة  4.6 مليار دولار .
•    حبوب بقيمة 2.1 مليار دولار .
•    حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 1.8 مليار دولار   .
•    سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.3 مليار دولار .
•    منتجات كيماوية عضوية بقيمة 647 مليون دولار .


الاستثمارات بين مصر ودول البريكـس


وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس بمصر 6.2 مليار دولار خلال العام المالي( 2024/2025) كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول مجموعة البريكس  2.2  مليار دولار خلال نفس الفترة .
وتأتى الإمارات على رأس قائمة أعلى دول البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالى( 2024/2025 )حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر 4.7 مليار دولار ، تليها السعودية 1.1 مليار دولار ، تليها الصين 277.6 مليون دولار ، تليها روسيا 62.4 مليون دولار ، تليها الهند 17.8 مليون دولار ، تليها جنوب إفريقيا 9.2 مليون دولار .

التحويلات المالية بين مصر ودول مجموعة البريكس

التحويـــلات الماليـــة بين مصــــر ودول مجموعــــة البريكــــس
كما كشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس إلى 15.7 مليار دولار خلال العام المالى( 2024/2025) مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالى( 2023/2024)  وجاءت السعودية على رأس قائمة اعلى دول البريكس في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي( 2024/2025) حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 12 مليار دولار تليها الإمارات 3.6 مليار دولار تليها الصين 23.3 مليون دولار ، تليها الهند 10.1 مليون دولار ،  تليها جنوب افريقيا 8.5 مليون دولار ، تليها إندونيسيا 7.3 مليون دولار ، تليها البرازيل 2.9 مليون دولار ، تليها روسيا 1.5 مليون دولار ، تليها إثيوبيا 741 ألف دولار .   
كما بلغت قيمة تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس بمصر 202.5 مليون دولار خلال العام المالى( 2024/2025) مقابل 76.2 مليون دولار  خلال العام المالى( 2023/2024)  . 


واحتلت السعودية المرتبة الأولى في قيمة تحويلات االعاملين من مجموعة دول البريكس بمصر خلال العام المالى( 2024/2025) حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 125.1 مليون دولار، تليها الإمارات 44 مليون دولار ، تليها الهند 18.9 مليون دولار ، تليها جنوب افريقيا 7.2 مليون دولار ، تليها الصين 3.5 مليون دولار ، ، تليها إندونيسيا 2.9 مليون دولار ، تليها البرازيل 620 ألف دولار ، تليها روسيا 165 ألف دولار ، وأخيرًا إثيوبيا 104 ألف دولار  .

عـدد المصـريين المتواجديـن بدول البريكس


وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجموعة البريكس طبقــاً لتقـديـرات البعثة 5.6 مليون مصري حتى نهاية عام  2025 .

بريكس مصر التعاون التجاري الصادرت الواردات المؤشرات الاقتصادية

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