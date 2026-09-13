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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر: تسكين الطالبات من ذوي الهمم في المدن الجامعية

المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026-2027
المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026-2027
محمد شحتة   -  
إيمان طلعت

قال الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، إن لأول مرة تم تسكين طالبات جامعة الأزهر من ذوي الهمم في المدن الجامعية واليوم سيتم تسكين 1000 طالبة قبل بداية العام

وأضاف محمود صديق، في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026-2027، أن المدن الجامعية أكثر استيعابا للطلاب والطالبات هذا العام بنسبة 30%.

وذكر رئيس جامعة الأزهر، أن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية الأزهرية 114 ألف طالب وطالبة تقدم منهم للتنسيق 94 ألف .

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدني للقبول بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة ، وجاءت نتيجة تنسيق جامعة الأزهر على النحو الآتي:

كليات الطب بالقاهرة: 95،08%

طب دمياط: 93،058%

طب أسيوط: 93،08%

طب أسنان القاهرة: 92/062%

صيدلة القاهرة: 91،23%

هندسة القاهرة: 89،09%

هندسة قنا: 88،31%

الطب البيطري: 87،085%

الذكاء: 87،69%

علوم القاهرة: 77%

اللغات والترجمة: 74،15%

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