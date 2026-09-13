رئيس جامعة الأزهر: تسكين الطالبات من ذوي الهمم في المدن الجامعية

قال الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، إن لأول مرة تم تسكين طالبات جامعة الأزهر من ذوي الهمم في المدن الجامعية واليوم سيتم تسكين 1000 طالبة قبل بداية العام

وأضاف محمود صديق، في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026-2027، أن المدن الجامعية أكثر استيعابا للطلاب والطالبات هذا العام بنسبة 30%.

وذكر رئيس جامعة الأزهر، أن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية الأزهرية 114 ألف طالب وطالبة تقدم منهم للتنسيق 94 ألف .

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدني للقبول بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة ، وجاءت نتيجة تنسيق جامعة الأزهر على النحو الآتي:

كليات الطب بالقاهرة: 95،08%

طب دمياط: 93،058%

طب أسيوط: 93،08%

طب أسنان القاهرة: 92/062%

صيدلة القاهرة: 91،23%

هندسة القاهرة: 89،09%

هندسة قنا: 88،31%

الطب البيطري: 87،085%

الذكاء: 87،69%

علوم القاهرة: 77%

اللغات والترجمة: 74،15%