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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"معلومات الوزراء": اكتشاف مقبرة أثرية من أواخر الأسرة الخامسة بمنطقة "جبانة مارييت" في سقارة

"معلومات الوزراء": اكتشاف مقبرة أثرية من أواخر الأسرة الخامسة بمنطقة "جبانة مارييت" في سقارة
"معلومات الوزراء": اكتشاف مقبرة أثرية من أواخر الأسرة الخامسة بمنطقة "جبانة مارييت" في سقارة
أ ش أ

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على اكتشاف مقبرة أثرية تعود إلى أواخر عصر الأسرة الخامسة بمنطقة "جبانة مارييت" شمال سقارة، وذلك وفقًا لما كشفته البعثة الأثرية المصرية الإسبانية، في اكتشاف يضيف مزيدًا من المعلومات حول الحياة الإدارية والفنية في مصر القديمة خلال تلك الحقبة.

وأوضح المركز، في إنفوجرافات نشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المقبرة تضم مقصورتين جنائزيتين، إحداهما لشخص يدعى "يونمين"، شغل عددًا من المناصب القضائية والإدارية الرفيعة، والأخرى لوالده "إيتي"، الذي تولى وظائف كتابية مرتبطة بإدارة الأراضي الزراعية والقرابين.

وأشار إلى أن المقبرة عُثر بداخلها على نصوص جنائزية وصيغ للقرابين، إلى جانب تصوير لصاحب المقبرة في هيئة رسمية، فيما زُينت جدرانها بمناظر بارزة تجسد عددًا من الأنشطة الزراعية ومواكب نقل القرابين، مع احتفاظ العديد منها بألوانها الأصلية.

وأضاف المركز أن المقصورة الجنوبية للمقبرة تضم بابًا وهميًا وزخارف جدارية ملونة تصور مشاهد لتقديم القرابين.

وأكد أن هذا الكشف يمثل إضافة جديدة لفهم جوانب من الحياة الإدارية والفنية في مصر القديمة خلال أواخر عصر الأسرة الخامسة، كما يكشف المزيد من أسرار جبانة سقارة التي تمتد آثارها عبر عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقبرة أثرية أواخر عصر الأسرة الخامسة بمنطقة جبانة مارييت شمال سقارة البعثة الأثرية المصرية الإسبانية

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