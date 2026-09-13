برلمانية: «بريكس» تنقل مصر من المشاركة إلى التأثير.. وكلمة السيسي ترسم طريق القوة الاقتصادية

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة تجمع «بريكس» في دورتها الثامنة عشرة تمثل محطة فارقة في مسار الحضور المصري داخل المنظومة الاقتصادية الدولية، مشيرة إلى أنها عكست رؤية متكاملة للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقالت درويش في تصريحات صحفية لها اليوم، إن أهمية كلمة الرئيس لا تكمن فقط في مضمونها الاقتصادي، وإنما في الرسالة التي حملتها بشأن قدرة مصر على الانتقال من موقع المشاركة في الأطر الدولية إلى دور أكثر تأثيرًا في صياغة مسارات التعاون الاقتصادي العالمي.

درويش: مصر أمام فرصة لإعادة صياغة موقعها الاقتصادي

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي تعامل مع «بريكس» باعتباره أكثر من مجرد تجمع اقتصادي، بل منصة مؤثرة في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما يمنح مصر فرصة لتعزيز حضورها داخل دوائر صنع القرار الاقتصادي.

وأضافت أن الموقع الاستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من إمكانات لوجستية وقاعدة إنتاجية وسوق استهلاكية كبيرة، يمثل عناصر قوة يمكن توظيفها لتعظيم العائد من عضوية التجمع.

جذب الاستثمارات.. المكسب الأبرز من عضوية بريكس

وأشارت درويش إلى أن توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية يأتي في مقدمة المكاسب التي يمكن لمصر تحقيقها من عضويتها في «بريكس»، من خلال جذب رؤوس الأموال من الدول الأعضاء وإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والبنية الأساسية.

وأكدت أن الاستثمارات الجديدة يجب ألا تقتصر على التمويل، وإنما ترتبط بنقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني.

أسواق «بريكس» فرصة ذهبية للصادرات المصرية

ولفتت النائبة إلى أن اتساع أسواق دول «بريكس» يفتح فرصًا كبيرة أمام المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات الزراعة والغذاء والدواء والصناعات الهندسية ومواد البناء.

وأوضحت أن إقامة شراكات إنتاجية مع دول التجمع يمكن أن تتيح تصنيع المنتجات داخل مصر وإعادة تصديرها إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويرفع حصيلة الصادرات.

قناة السويس.. ورقة مصر الأقوى

وأكدت سولاف درويش أن قناة السويس تمثل إحدى أهم أوراق القوة المصرية داخل «بريكس»، خاصة مع إمكانية توسيع الاستفادة من موقعها من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ ومراكز التخزين وإعادة التصدير.

وشددت على أن توظيف هذه الإمكانات يمكن أن يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد، ويمنحها دورًا أكبر في حركة التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

درويش: المطلوب تحويل الزخم السياسي إلى مشروعات

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة استثمار الزخم الذي أحدثته مشاركة الرئيس السيسي في القمة، وتحويل الرؤية السياسية إلى برنامج اقتصادي قابل للتنفيذ.

وأكدت أهمية وضع خطة واضحة لقياس العائد من عضوية «بريكس»، تتضمن مستهدفات لزيادة الاستثمارات والصادرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والإمكانات اللوجستية المصرية.

واختتمت درويش بالتأكيد على أن نجاح مصر داخل «بريكس» يجب أن يقاس بما يتحقق على الأرض من استثمارات ومشروعات وصادرات وفرص عمل وتكنولوجيا جديدة، وليس بمجرد المشاركة في القمم والفعاليات الدولية.