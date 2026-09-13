قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمام الأكبر يطمئن هاتفيًّا على صحة وكيل الأزهر بعد تعرضه لانقلاب سيارته
36.7 مليار دولار.. البريكس يرفع تجارة مصر 25.5% خلال 6 أشهر
صورة عادية تحوّلت إلى كابوس.. تفاصيل سرقة صور وفيديوهات الفتيات على تيك توك
وزير العمل: الحوار الاجتماعي يعزز العمل العربي المشترك ومواجهة تداعيات الأزمات
رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر
مدبولي يستقل قطار الخط الرابع لمترو الأنفاق
رئيس الوزراء يتفقد ورشة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
الحلم يقترب.. موعد وتفاصيل القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية
بعد تعرضه لحادث مروري.. استقرار حالة وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني ومغادرته المستشفى بعد قليل
ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على ناقلات روسية
كييف تعلن إغراق زورق روسي في أول معركة بحرية في التاريخ بين مسيرات
مدبولي: مشروعات النقل الجماعي الأخضر ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل عصرية ومستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي: ثقة دول الجنوب العالمي في بريكس تتزايد وأصواتها باتت مسموعة

رئيس الوزراء الهندي: ثقة دول الجنوب العالمي في بريكس تتزايد وأصواتها باتت مسموعة
رئيس الوزراء الهندي: ثقة دول الجنوب العالمي في بريكس تتزايد وأصواتها باتت مسموعة
أ ش أ

 أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن ثقة دول الجنوب العالمي في مجموعة بريكس شهدت نموًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن المجموعة أصبحت أكثر قدرة على الاستماع إلى أصوات هذه الدول واحترام تجاربها والمشاركة معها في صياغة الحلول.

وأوضح رئيس الوزراء الهندي - خلال الجلسة المفتوحة للقمة الـ18 لقادة بريكس التي تستضيفها الهند - أن تجربته الشخصية تؤكد أن ثقة دول الجنوب العالمي بالمجموعة قد زادت، لأن أصواتها باتت مسموعة، وتجاربها تحظى بالاحترام، فيما تُصاغ الحلول ليس من أجلها فحسب، وإنما بمشاركتها أيضًا.

وشدد على أن قوة بريكس تكمن في تنوع دولها وتعاونها، موضحًا أن أعضاء المجموعة قد ينطلقون من واقعيات وتجارب مختلفة، لكنهم يستطيعون تحقيق التقدم المشترك من خلال التعاون، بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

وقال رئيس الوزراء الهندي إن التنوع ينبغي أن يظل هوية مميزة للمجموعة، وأن يكون التعاون مصدر إلهام لها، فيما يجب أن يصب التقدم في مصلحة جميع شعوب العالم.

وتأتي تصريحات مودي في إطار مساعي الهند، خلال رئاستها لـ"بريكس"، لتعزيز حضور دول الجنوب العالمي داخل المجموعة، ودفعها نحو دور أكبر في صياغة حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والتنموية والسياسية التي تواجه العالم.

وتأتي الجلسة المفتوحة ضمن أعمال القمة التي تستضيفها الهند يومي 12 و13 سبتمبر، حيث يناقش قادة بريكس سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة، بما يدعم نموًا عالميًا أكثر شمولًا.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مجموعة بريكس تعزيز حضور دول الجنوب العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

ترشيحاتنا

توافر مستحضرات علاج الغدة الدرقية

بالأسماء.. هيئة الدواء: توافر مستحضرات علاج الغدة الدرقية

قافلة طبية متخصصة في صحة الفم

الصحة تنفذ قافلة طبية متخصصة في صحة الفم والأسنان لرعاية المسنين بالمقطم

جانب من اللقاء

استعدادات للعام الجديد.. نائب رئيس حملة مواطن بالخليج يلتقي وكيل تعليم الفيوم

بالصور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

تخلي طفلك حاسس بالتخمة والخمول.. أطعمة تجنبيها في اللانش بوكس

تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد