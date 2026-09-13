رئيس الوزراء الهندي: ثقة دول الجنوب العالمي في بريكس تتزايد وأصواتها باتت مسموعة

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن ثقة دول الجنوب العالمي في مجموعة بريكس شهدت نموًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن المجموعة أصبحت أكثر قدرة على الاستماع إلى أصوات هذه الدول واحترام تجاربها والمشاركة معها في صياغة الحلول.

وأوضح رئيس الوزراء الهندي - خلال الجلسة المفتوحة للقمة الـ18 لقادة بريكس التي تستضيفها الهند - أن تجربته الشخصية تؤكد أن ثقة دول الجنوب العالمي بالمجموعة قد زادت، لأن أصواتها باتت مسموعة، وتجاربها تحظى بالاحترام، فيما تُصاغ الحلول ليس من أجلها فحسب، وإنما بمشاركتها أيضًا.

وشدد على أن قوة بريكس تكمن في تنوع دولها وتعاونها، موضحًا أن أعضاء المجموعة قد ينطلقون من واقعيات وتجارب مختلفة، لكنهم يستطيعون تحقيق التقدم المشترك من خلال التعاون، بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

وقال رئيس الوزراء الهندي إن التنوع ينبغي أن يظل هوية مميزة للمجموعة، وأن يكون التعاون مصدر إلهام لها، فيما يجب أن يصب التقدم في مصلحة جميع شعوب العالم.

وتأتي تصريحات مودي في إطار مساعي الهند، خلال رئاستها لـ"بريكس"، لتعزيز حضور دول الجنوب العالمي داخل المجموعة، ودفعها نحو دور أكبر في صياغة حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والتنموية والسياسية التي تواجه العالم.

وتأتي الجلسة المفتوحة ضمن أعمال القمة التي تستضيفها الهند يومي 12 و13 سبتمبر، حيث يناقش قادة بريكس سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة، بما يدعم نموًا عالميًا أكثر شمولًا.