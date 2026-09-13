رئيس الوزراء يتفقد ورشة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورشة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة ورافقه وزير النقل.
واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول المشروع والورشة الذي تقام عل يد مساحة 1.2 كم وتحتوي علي 30 مبني بمساحة 92.440 واطوال سكك 14 كيلو .
وكان قد استقل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قطار مونوريل غرب النيل خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات النقل بالجيزة ورافقه وزير النقل ومحافظ الجيزة.
وكان قد تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز التحكم والسيطرة بورش مونوريل غرب النيل ورافقه وزير النقل ومحافظ الجيزة.
واستمع رئيس الوزراء لشرح حول منظومة عمل مركز السيطرة في مراقبة القطارات وتشغيلها.