كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

يسبب السهر الكثير من الآثار السلبية على الصحة العامة خاصة الاطفال، وتعاني الأمهات من نوم أطفالهن في وقت متأخر وتشكل تلك العادة الخاطئة مشاكل صحية ونفسية على الطفل.

تأخر نوم الطفل يعود بالضرر على الأم التي تشعر بالضغط والإرهاق لذا ، على الأم أن تقوم بتحديد وقت معين للنوم وكذلك الاستيقاظ، حسب تحديد عمره وفي هذا السياق.

بعد انطلاق العام الدراسي كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم ..

1-ضعف التركيز والانتباه .

2-راجع التحصيل الدراسي .

3- ضعف الذاكرة

4- تقلبات المزاج والعصبية

5- ضعف المناعة

6- زيادة خطر زيادة الوزن

7- الصداع والإرهاق المستمر

8- ضعف النشاط البدني

9-اضطراب الشهية

10- التأثير سلبًا على النمو

المصدر: الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال