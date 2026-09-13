لن تصدق.. مشروب واحد قبل النوم يساهم في حماية الكلى

الكليتان عضوان صغيران لكنهما قويان، على شكل حبة فاصوليا، وهما يقومان بأكثر من مجرد إنتاج البول. فهما تعملان على مدار الساعة لتصفية حوالي نصف كوب من الدم في الساعة، لإزالة الفضلات والحفاظ على توازن صحي للماء والكهارل في الدم، كما أنهما تنتجان هرمونات تنظم ضغط الدم ، وتنتجان خلايا الدم الحمراء، وتدعمان صحة العظام.

يمكنك الحفاظ على صحة كليتيك من خلال اتباع عادات نمط حياة صحية، مع أنه لا يوجد طعام أو شراب بمفرده قادر على حماية كليتيك، إلا أن تغييرًا بسيطًا قد يدعم صحة كليتيك هو مشروبك بعد العشاء، تحتوي العديد من مشروبات المساء الشائعة على سكريات مضافة مما قد يضر بالكلى عند الإفراط في تناولها

بدلاً من ذلك، ينصح أخصائيو التغذية بتناول شاي الزنجبيل بعد العشاء.

إليكم السبب الذي يجعل هذا المشروب المهدئ خياراً ذكياً لصحة الكلى

من أفضل الطرق لمساعدة كليتيك على العمل على النحو الأمثل هو الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل جيد.

إن الترطيب هو المفتاح للحفاظ على صحة الكلى ومنع تكون حصى الكلى".

عندما لا تحصل على ترطيب كافٍ، تزداد نسبة الفضلات في دمك، مما يُجبر كليتيك على العمل بجهد أكبر لتصفيتها، علاوة على ذلك، قد يُحفز الجفاف الكليتين على تنشيط نظام الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون، الذي يُساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء والصوديوم، لكن من سلبيات هذا النظام أنه قد يرفع ضغط الدم، مما يُزيد الضغط على الكليتين.

الماء رائع، لكن قد يصبح شربه طوال اليوم مملاً بعض الشيء، لحسن الحظ، تُحتسب المشروبات الأخرى ضمن احتياجك اليومي من السوائل، ويمكن أن تُحفّزك على شرب المزيد من السوائل على مدار اليوم، كما إن تنويع مشروباتك، مثل شاي الزنجبيل، يُساعدك على شرب المزيد من السوائل بشكل عام، ويُساهم في الوقاية من الجفاف.

كما يحتوي الزنجبيل أيضاً على الجينجيرول، وهو مركب ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة".

"بما أن الالتهاب المزمن يلعب دوراً في تطور أمراض الكلى، فإن التوابل مثل الزنجبيل يمكن أن تكون طريقة بسيطة لدعم الجسم دون إضافة مكملات غذائية

المصدر health