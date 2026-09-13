جمهور الزمالك يُوجّه رسائل نارية لمجلس الإدارة خلال مباراة «بورت» الجيبوتي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أبرز رسائل جماهير الزمالك خلال مباراة الفريق أمام بورت الجيبوتي، والتي شهدت توجيه انتقادات قوية لمجلس إدارة النادي، رغم الدعم المستمر للفريق طوال أحداث اللقاء.

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وقال حتحوت إن جماهير الزمالك ردت على فكرة تعرضها للدفع من جانب أشخاص لمهاجمة أسماء بعينها، قائلين: «إحنا مدفوعين من ناس تخلينا نهاجم أسماء بعينها؟ طب أدي إحنا بنهاجم المجلس كله»، كما وجهت الجماهير رسالة للمجلس بشأن السنوات الثلاث الماضية، بحسب وصفها: «3 سنين جبتوا لنا إيه؟ جبتولنا عار علينا».

وأشار إلى أن جماهير الزمالك قدمت في الوقت نفسه 90 دقيقة كاملة من الدعم والهتاف والانتماء والوفاء للفريق، في مشهد يعكس، بحسب وصفه، إدراك الجمهور لدوره، قائلاً: «أنا هنتقد، هزعل، هغضب، لكن هفضل أشجع فرقتي»، مؤكدًا أن تشجيع الفريق لا يعني بالضرورة الرضا عن أداء الإدارة، خاصة مع وجود مخاوف من رحيل خوان بيزيرا ولاعبين آخرين. ويأتي ذلك بعدما تأهل الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في الدور المقبل، خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر أكتوبر المقبل.