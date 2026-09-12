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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6 إجراءات عاجلة لاستعادة الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس.. تربوي يشرح تفاصيلها

انتظام الدراسة في المدارس
انتظام الدراسة في المدارس
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى إلى استعادة الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس بكافة أنماطها (الحكومية والخاصة والدولية).

وقال الدكتور تامر شوقي في بيان له : لا شك أن التعليم المصري عانى خلال سنوات طويلة من تهميش مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ)، الأمر الذي أدى إلى تخريج أجيال من الطلاب تفتقد أدنى معرفة بدينها أو لغتها أو تاريخها، وأصبح من السهل غزوها ثقافيًا واقتلاعها من جذورها. مما جعل وزارة التربية والتعليم تقوم ببعض الإجراءات للحفاظ على مواد الهوية الوطنية، والتي أكد عليها كلّ من الدستور والقانون، وتمثلت تلك الإجراءات فيما يلي:

  •  رفع الحد الأدنى للنجاح في مادة التربية الدينية إلى 70% بدلا من 50%.
  •  مراجعة مناهج التربية الدينية من خلال المؤسسات الدينية المتخصصة، مثل الأزهر والكنيسة.
  •  تدريس مادة التربية الدينية في الحصص الأربع الأولى، حتى يستطيع الطالب تلقي المعلومات فيها بذهن صاف.
  •  تعميم تدريس مادة التاريخ في جميع الصفوف الدراسية في التعليم العام حتى الصف الثاني الثانوي، سواء في التعليم العام أو البكالوريا، وفي جميع الشعب والمسارات.
  •  منع المدارس الدولية من إقامة أي احتفالات تتنافى مع تعاليم الأديان والثقافة المصرية.
  • جعل مادتي اللغة العربية والتاريخ مواد أساسية في الشهادات الدولية، وتخصيص 20% من مجموع الطالب لهاتين المادتين.

وقال الدكتور تامر شوقي : قد نتفق أو نختلف حول آليات أو توقيتات تطبيق بعض هذه الإجراءات، لكن لا يوجد أي خلاف على أهميتها في منظومة التعليم لتصحيح أوضاع خاطئة سادت في السابق.

الدكتور تامر شوقي الهوية الوطنية المدارس طلاب طلاب المدارس

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