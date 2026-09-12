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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

20 غارة جوية تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في البيضاء باليمن

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي نفذ 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، وسط تصاعد العمليات العسكرية في عدد من المناطق اليمنية.

وقالت القوات المسلحة إن الغارات ركزت على تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي في مناطق الزاهر وذي ناعم والسوادية ومكيراس بمحافظة البيضاء.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية إلى تحرك دولي عاجل؛ لمواجهة التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن تصعيد ميليشيا الحوثي، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع المخاطر التي تهدد المدنيين في المناطق المتضررة من المواجهات.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن اتساع نطاق التهديد الحوثي ووصول تداعياته إلى منطقة باب المندب؛ يضاعف من حجم المخاطر، ليس فقط على السكان المدنيين، وإنما كذلك على أمن الملاحة الدولية وحركة السفن في واحد من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للحد من التداعيات الإنسانية للتصعيد، وتوفير الدعم اللازم للمتضررين والنازحين، إلى جانب العمل على حماية الممرات المائية وضمان استمرار حركة الملاحة الدولية بأمان.

القوات المسلحة اليمنية اليمن ميليشيا الحوثي محافظة البيضاء مناطق الزاهر وذي ناعم والسوادية

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