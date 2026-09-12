جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب مستلزمات أجهزة ليزر بـ 720 ألف جنيه

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن احباط محاولة تهريب كميات من مستلزمات أجهزة ليزر بقيمة 720 ألف جنيه.

قالت المصلحة في تقرير صادر عنها، إنه تم احباط تلك المحاولة عبر جمارك مطار سوهاج الدولي؛ حيث تم ضبط كمية من المستلزمات والأجزاء الخاصة بأجهزة الليزر كانت بحوزة الركاب القادمين من إمارة الشارقة الإماراتية.

بحسب تقرير مصلحة الجمارك، فقد تم تشكيل لجنة جمركية من “ أحمد سامح الشريف،ناصر جمال،هشام الأحمر، عمرو السيد، أحمد محمد، ناصر أبو الوفا،أكرم الروبي”، حيث تم حصر المضبوطات والتي كانت عبارة عن 22 علبة عدسات داخل كل علبة 25 عدسة يتم تركيبها في مقدمة جهاز الليزر، بإجمالي 550 عدسة، وعدد 540 جوانًا مطاطيًا خاصًا بأجهزة الليزر، وعدد 30 مصباح زينون خاصًا بأجهزة الليزر، وعدد 1700 قطعة مباعد مسافة يتم تركيبها بأجهزة الليزر و 57 عدسة ألياف ضوئية .

وقرر مصطفى عبد الفتاح مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .