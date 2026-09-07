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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: شراكة أكثر قوة وتأثيرًا مع «البنك الآسيوي» لدعم الاستثمار فى مصر

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى شراكة أكثر قوة وتأثيرًا مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لدعم أولويات التنمية والاستثمار فى مصر.

وقال كجوك، فى لقائه مع زو جيايي رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، إن موقع مصر الاستراتيجي يؤهلها للقيام بدور محوري فى تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين آسيا وأفريقيا، لافتًا إلى أننا نتطلع لتوسيع مجالات التعاون فى مشروعات البنية التحتية المستدامة والقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

أشار الوزير، إلى أن تنويع مصادر وأدوات التمويل يدعم جهود التنمية ويخفض تكاليفها، موضحًا أننا نتطلع إلى آليات تمويل أكثر ابتكارًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة فى القطاعات ذات الأولوية.

أضاف كجوك، أننا نعمل على تعميق الشراكة مع المؤسسات الدولية من أجل تعبئة المزيد من التمويلات الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص.

أكد أننا لدينا فرص واعدة للتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمجالات التحول الأخضر ومشروعات الربط والنقل الإقليمي.

وزير المالية أحمد كجوك البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحاية المشروعات المستدامة مال واعمال الاقتصاد المصري اخبار مصصر

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