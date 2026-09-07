أهلي جدة يحدد موعد السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

حدد النادي الأهلي السعودي موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لخوض مواجهة صن داونز المرتقبة، ضمن منافسات بطولة كأس القارات.



ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا يوم 16 سبتمبر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة، وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والتأقلم على الأجواء قبل اللقاء.

ويستعد أهلي جدة لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات بطولة كأس القارات، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومواصلة مشواره في البطولة.

ويضع الجهاز الفني للأهلي برنامجًا خاصًا للفريق خلال فترة وجوده في جنوب إفريقيا، يتضمن خوض التدريبات والاستعداد للمباراة وفقًا للموعد المحدد، مع التركيز على الجوانب الفنية والبدنية قبل المواجهة القوية.