من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند الثمانينيات بقصة "الأسد"

شارك عدد من النجمات في تريند الثمانينيات، مستعيدات أجواء تلك الحقبة من خلال إطلالات مستوحاة من الموضة والمكياج وتسريحات الشعر التي اشتهرت بها، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.



من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند الثمانينيات

وشاركت كلا من النجمة هنا الزاهد و الإعلامية ياسمين الخطيب والفنانة ياسمين رئيس فى هذا التريند، وتنوعت اختيارات النجمات بين الفساتين ذات الألوان الزاهية، والملابس المزينة بالنقوش اللافتة، إلى جانب الإكسسوارات الكبيرة .

وأعتمد التريند على تسريحات الشعر المستوحاة من أجواء الثمانينيات من قصة الأسد وهى اشهر التسريحات فى الثمانينات .

كما حرصت بعض النجمات على اعتماد مكياج قوي يبرز العيون والشفاه، بينما فضّلت أخريات إطلالات أكثر عصرية مع لمسات مستوحاة من تلك الفترة، ليجمعن بين الطابع الكلاسيكي واللمسة الحديثة.





وتفاعل الجمهور مع صور النجمات، وبدأت المقارنات بين الإطلالات.