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مقترحات برلمانية عاجلة لمواجهة التلوث الصناعي بالطاقة النظيفة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترحات برلمانية عاجلة لمواجهة التلوث الصناعي بالطاقة النظيفة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، عن دائرة المعصرة وحلوان والتبين و 15 مايو بمحافظة القاهرة، أن ملف التحول للطاقة النظيفة في المصانع لم يعد رفاهية بيئية، بل ضرورة اقتصادية وصحية ملحة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود التقليدي والتزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، ومعاناة أهالي جنوب القاهرة من التلوث الصناعي المتراكم.

وقال «حماد» في بيان له اليوم : إن محافظة القاهرة وبالتحديد مناطق المعصرة والتبين وحلوان و 15 مايو ، تضم كثافة صناعية عالية من مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والكيماويات، وهذه المصانع تواجه ضغطاً مزدوجاً بين ضرورة خفض التكلفة، وضرورة التوافق مع معايير البيئة للتصدير للاتحاد الأوروبي وأمريكا.

وشدد عضو مجلس النواب، أن الحكومة تبذل جهوداً في ملف الطاقة المتجددة على المستوى القومي، ولكننا نحتاج لخطة عاجلة ومحددة لتحويل المصانع القائمة للعمل بالطاقة النظيفة، حتى لا نخسر مصانعنا أو نخسر صحة مواطنينا.

وأوضح «حماد»، أن الحل يكمن في 4 اقتراحات جديدة وغير تقليدية للتنفيذ على مستوى الجمهورية وبشكل خاص في القاهرة الكبرى وهي : 
أولاً: إنشاء صندوق تحويل المصانع الخضراء ممول من وزارة البيئة والبنوك، يقدم قروضاً ميسرة بفائدة 3% للمصانع التي تتحول للعمل بالغاز الطبيعي أو الهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية، ويتم السداد من وفر فاتورة الطاقة.
ثانياً: منح إعفاء بيئي مقابل التحويل لمدة 5 سنوات لأي مصنع يحول 50% على الأقل من استهلاكه للطاقة النظيفة، مع إعفاء جمركي كامل على استيراد خلايا شمسية وتوربينات ومعدات خفض الانبعاثات.

ثالثاً: المجمعات الصناعية الشمسية من خلال إقامة محطات طاقة شمسية مركزية فوق أسطح المجمعات الصناعية في 15 مايو والتبين، وبيع الكهرباء للمصانع بسعر أقل 20% من سعر الشبكة، مع تحمل الدولة تكلفة البنية التحتية.
رابعاً: "شهادة المصنع الأخضر الإلزامية" 
من خلال ربط تجديد التراخيص الصناعية والتجارية بحصول المصنع على شهادة "مصنع أخضر" تثبت التزامه بخطة زمنية للتحول، مع إعطاء أولوية في المناقصات الحكومية للمصانع الحاصلة عليها.

وأشار النائب عيد حماد ، إلى أن تنفيذ هذه الاقتراحات سيحقق 4 مكاسب مباشرة
وفى مقدمتها خفض تكلفة الإنتاج 25%: على المدى المتوسط من خلال الاعتماد على طاقة أرخص وأكثر استقراراً وتحسين صحة المواطنين خاصة في حلوان والمعصرة وتقليل أمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن الانبعاثات وفتح أسواق التصدير
وتوفير فرص عمل جديدة في تركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية وشبكات الغاز داخل المناطق الصناعية.

وأكد " حماد " على أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل للحكومة مع بدء دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب فى شهر اكتوبر المقبل وسيعمل مع نواب القاهرة على تخصيص موازنة لتحويل 100 مصنع في جنوب القاهرة كنموذج خلال عام، لأن حماية البيئة وحماية الصناعة وجهان لعملة واحدة.

القاهرة الانبعاثات التلوث الصناعي المتراكم المصانع ملف الطاقة المتجددة

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