إصابة صيادين فلسطينيين برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر غزة

أصيب صيادان فلسطينيان بجروح، اليوم الاثنين، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، قبالة بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق الاحتلال أطلقت النار على مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة بحر مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة صيادين بجروح.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,651 شهيدا و174,592 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1,344 شهيدا، إضافة إلى 4,481 مصابا، فيما جرى انتشال 826 جثمانا.

من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ اقتحامات لمختلف القرى والبلدات بالضفة الغربية المحتلة، فيما واصل المستوطنون اعتدائهم على الفلسطينيين. فقد اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدتي كفر اللبد شرق طولكرم وزيتا شمالها، وداهمت عدة منازل وخربت محتوياتها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر اللبد بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في شوارعها وأحيائها، قبل أن تداهم عددا من المنازل والمحال التجارية بعد خلع أقفال أبوابها وتفتشها وتخرب محتوياتها.

ومع استمرار اقتحام البلدة حتى ساعات الصباح، تقرر تأخير دوام جميع مدارس البلدة لمدة ساعة، ليبدأ الدوام الساعة التاسعة صباحا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين مخيم العروب وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بالسواتر الترابية، وأعاقت حركة تنقل الفلسطينيين ومركباتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس، بينهم أب ونجله، وذلك بعدما داهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، بحسب مصادر أمنية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها، قبل أن تنسحب بعد اقتحام استمر نحو ساعتين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من بلدة طمون، جنوب طوباس،عقب مداهمة منازلهم في البلدة وتفتيشها.

من جهة أخرى، شرع مستوطنون في تسييج مساحات من الأراضي في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية، ما يحرم الفلسطينيين من الوصول إليها والاستفادة منها، ويهدد بفقدان مزيد من الأراضي الرعوية والزراعية، وفقا لمصادر محلية .

كما اعتدى مستوطنون ارهابيون، فجر اليوم، بالضرب على فلسطينيين اثنين ما أدى إلى إصابتهما برضوض في أنحاء متفرقة من جسديهما. وهاجموا مستودعا زراعيا، وأتلفوا أعمدة كهرباء في بلدتي بيتا وأوصرين، جنوب نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل، بحسب مصادر أمنية ومحلية.