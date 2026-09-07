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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
رنا عصمت

يُعد الثوم من المكونات الأساسية التي لا تستغنى عنها كثير من ربات البيوت، إلا أن طريقة تخزينه الخاطئة قد تؤدي إلى تغير لونه أو ظهور العفن ونمو البراعم، ما يؤثر على جودته وطعمه.

طريقة تخزين الثوم بشكل صحيح

ووفقًا لما جاء بموقع هيلثي لاين، يُفضل الاحتفاظ برؤوس الثوم كاملة دون تقشير، ووضعها في مكان جاف ومظلم وجيد التهوية، مثل سلة مفتوحة أو كيس شبكي، مع تجنب الأكياس البلاستيكية المغلقة التي تحبس الرطوبة وتسرع من تلف الثوم. 

كما يُنصح بإبعاد الثوم عن أشعة الشمس والحرارة والرطوبة المرتفعة، لأن هذه العوامل قد تشجع على نمو العفن أو بدء الإنبات، بينما تساعد التهوية الجيدة على الحفاظ عليه لفترة أطول. 

سر الحفاظ على لونه الفاتح

الحفاظ على الثوم في مكان جاف وجيد التهوية، مع اختيار رؤوس سليمة وجافة وقشرتها الخارجية سليمة، يساعد على بقاء الفصوص بيضاء أو عاجية اللون، أما تغير اللون إلى الأصفر أو ظهور بقع طرية فقد يكون علامة على بدء تدهور الثوم. 

ويجب التخلص من الثوم الذي تظهر عليه علامات العفن، بينما إذا بدأ الثوم في الإنبات دون وجود عفن، فيمكن إزالة الجزء الأخضر واستخدام الفص، مع العلم أن الطعم قد يصبح أكثر مرارة.


 

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سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

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