المالية: الممولون سدّدوا 28 مليون جنيه تحت حساب «الضريبة العقارية» للاستفادة من التسهيلات الجديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن ثقة المواطنين في حزمة «تسهيلات الضرائب العقارية» انعكست في الإقبال الملحوظ على استخدام «الموبايل أبلكيشن».

قال الوزير: «شكرًا للممولين اللي تجاوبوا معانا»، وأنشأوا ٦١٢ ألف حساب إلكتروني عبر الموبايل أبلكيشن خلال أول شهرين، وقدموا ٤٩٠ ألف إقرار ضريبي بأكثر من ٨٣٠ ألف وحدة عقارية منها ٦٣٦ ألف وحدة سكنية، و١٨٨ ألف وحدة غير سكنية، وأكثر من ٦ آلاف منشأة أخرى.

أوضح أن الممولين سددوا ٢٨ مليون جنيه تحت حساب «الضريبة العقارية» للاستفادة من التسهيلات الجديدة.

أكد كجوك، أننا مستمرون فى تبسيط الإجراءات وتطوير «الموبايل أبلكيشن»، وإزالة أي تحديات قد تواجه الممولين.