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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير المالية: إقبال ملحوظ على "أبلكيشن التصرفات العقارية" للاستفادة من الحوافز والتسهيلات

وزارة المالية
وزارة المالية
أ ش أ

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن هناك إقبالاً ملحوظًا من المواطنين على استخدام "موبايل أبلكيشن التصرفات العقارية"، للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة إلكترونيًا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف مواصلة تطوير الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات على المواطنين، على نحو يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمة.

وأضاف الوزير، في تصريح اليوم "السبت"، أن التسهيلات الجديدة تتضمن إعفاءً كاملاً للتصرفات العقارية بين الأزواج والأولاد والفروع، وزيادة مدة سداد ضريبة التصرفات العقارية من 30 إلى 60 يومًا من تاريخ التصرف العقاري.

وأشار إلى أنه أصبح الآن بإمكان المواطنين تسجيل «التصرفات العقارية» بسهولة من خلال «الموبايل أبلكيشن»، أخذًا في الاعتبار أنه يتم تحديد الأسعار الاسترشادية وفقًا للقيمة السوقية الحقيقية، لافتًا إلى إتاحة سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية أو بطاقات «الخصم المباشر».

وأوضح أن المواطن يستطيع من خلال 5 خطوات استصدار «مخالصة نهائية» معتمدة بسداد ضريبة التصرفات العقارية «أون لاين»، لافتًا إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم أيضًا الاستفادة من كل الخدمات المتاحة عبر «الموبايل أبلكيشن» دون الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية.

من جانبها، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ، "إن شركاءنا من الممولين تجاوبوا مع المنظومات الإلكترونية و«الموبايل أبلكيشن»، وبدأوا بالفعل في إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات إلكترونيًا".

ودعت رئيس المصلحة، الممولين الذين قاموا بتصرفات عقارية إلى تسجيل عمليات البيع بكل بيانات العقار بشكل دقيق، وإرفاق العقود والمستندات اللازمة، بما يضمن سرعة ودقة عملية التقييم.

من جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس»، إن المنظومة الضريبية تشهد تطورًا نوعيًا وتحولاً إيجابيًا نحو ترسيخ ثقافة خدمة العملاء، لافتًا إلى أن «إي تاكس» تمثل ذراعًا تكنولوجية قوية لمصلحة الضرائب المصرية في مسار التسهيل والتحفيز والتبسيط على الممولين.

وأضاف "أننا نعمل على التوظيف الأمثل للأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي فى توفير خدمة أسرع وأسهل للمواطنين".

أحمد كجوك وزير المالية موبايل أبلكيشن المواطنين

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