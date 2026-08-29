وكيل الأزهر على رأس وفد المشيخة لتقديم العزاء في وفاة والدة أمين مجمع البحوث

قدم وفد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك في حضور أسرة الفقيدة وعدد من القيادات والعلماء.

وضم الوفد عددًا من قيادات الأزهر الشريف وعلمائه، الذين حرصوا على مساندة أسرة الفقيدة وتقديم خالص التعازي والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعرب الوفد عن خالص تعازيه ومواساته إلى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يجزي الفقيدة خير الجزاء، وأن يجعل ما أصاب أهلها في ميزان صبرهم واحتسابهم.

من ناحية أُخرى، أعرب الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية باكستان الإسلامية، قيادةً وشعبًا، وإلى أسر الأطفال الرضع الذين لقوا حتفهم إثر الحريق المأساوي الذي اندلع في وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بأحد مستشفيات العاصمة إسلام آباد، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 14 طفلًا.

وأكد الأزهر، تضامنه الكامل مع أسر الأطفال وذويهم في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله -تعالى- أن يربط على قلوبهم، ويلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ باكستان وشعبها من كل سوء ومكروه.