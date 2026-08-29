قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمواج ملتم أغسطس تضرب سواحل الإسكندرية.. وتحذيرات من النزول للمياه
محافظ الدقهلية يتابع حصاد أول 28 يومًا من حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة
حكيم: أنا فاشل في استخدام السوشيال ميديا.. وأغاني جيلي كانت هتنتشر بقوة لو نزلت دلوقتي
وكيل الأزهر على رأس وفد المشيخة لتقديم العزاء في وفاة والدة أمين مجمع البحوث
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يؤكدان على أهمية الحلول السياسية لتسوية أزمات المنطقة
بسبب ارتفاع الأمواج.. مرسى مطروح تغلق الطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة
5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك
طقس الأحد .. تحسن في درجات الحرارة واستمرار اضطراب الملاحة بالمتوسط
إنجاز جديد بمحطة الضبعة.. تركيب مكون "الحماية الجافة للوحدة النووية الثالثة
مخدرات وسلاح بـ 105 ملايين جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
في وردان.. شروط التقديم بمعهد تكنولوجيا النقل العام الدراسي الجديد
الأزهر للفتوى يكشف عن مساعدي وموالي النبي ﷺ.. أسماء شرفت بخدمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

في وردان.. شروط التقديم بمعهد تكنولوجيا النقل العام الدراسي الجديد

السكة الحديد
السكة الحديد
قسم الخدمات

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل وتوفير كوادر بشرية مؤهلة وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، يبرز المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان – التابع لوزارة النقل والخاضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – كأحد الكيانات التعليمية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا النقل السككي في مصر والشرق الأوسط، بما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

​ويتيح المعهد لخريجيه آفاقًا وظيفية واسعة وفرصًا واعدة للتعاقد والعمل في مختلف قطاعات النقل السككي، تشمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، والهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب الشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النقل داخل مصر، فضلًا عن إتاحة فرص العمل بالخارج.

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد والمترو

​شروط وضوابط القبول للعام الدراسي 2026/2027

و​تزامناً مع الاستعداد لقبول دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي (2026/2027)، أعلن المعهد عن الضوابط والشروط الأساسية للالتحاق، والتي جاءت كالتالي:

  • ​فئات الطلاب المقبولين: يقبل المعهد الطلاب (ذكور فقط) الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي رياضة)، وخريجي الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات (أقسام: كهرباء / ميكانيكا)، وكذلك الحاصلين على الثانوية الأزهرية (القسم العلمي)، وذلك وفقاً للقواعد والنسب المنظمة لهذه الفئة بالتنسيق العام.
  • ​الشرط العمري: ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في الأول من أكتوبر 2026.
100 جنيه| السكة الحديد تعلن زيادة غرامات ركوب القطارات لهذا السبب
  • ​آلية التقديم: يتم التقدم للالتحاق بالمعهد عن طريق تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي خلال مراحله المختلفة، حيث يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد وفقاً لمجاميع الطلاب المتقدمين.
  • ​الاختبارات الشاملة: يشترط للقبول اجتياز المتقدمين لازمة الاختبارات المقررة، والتي تتضمن: (السمات الشخصية، الاختبارات الطبية، اللياقة البدنية، اللياقة النفسية، وكشف الهيئة).

​نظام الدراسة والمزايا

و​تستمر الدراسة في المعهد لمدة أربع سنوات بنظام (2 + 2)؛ حيث يحصل الطالب بعد اجتياز أول عامين على دبلوم فني فوق متوسط يؤهله لسوق العمل مباشرة، بينما يمنح استكمال سنوات الدراسة الأربع درجة البكالوريوس المتخصصة.

وظائف السكة الحديد 2025 .. الشروط والخطوات وآخر موعد للتقديم

​ويقدم المعهد عدة مزايا تنافسية للطلاب الملتحقين به، تشمل:

  • ​إقامة داخلية كاملة: توفر للطلاب بيئة مثالية متكاملة لاكتساب المهارات العلمية والتدريبية التخصصية وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية طوال فترة الدراسة.
  • ​تدريب عملي متميز: توفير فرص تدريبية داخل قطاعات وزارة النقل لتعزيز الخبرات العملية للمهارات الفنية.
  • ​شراكات دولية: عقد شراكات تعليمية وتدريبية مع كبرى شركات النقل العالمية لتعريف الطلاب بأحدث التقنيات والمعايير الحديثة في قطاع النقل السككي.
قطارات السكة الحديد

​ولمزيد من التفاصيل والمعلومات الرسمية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

معهد بوردان المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وزارة النقل السكة الحديد مترو الأنفاق تقديم معهد بوردان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر فضيلة د. أحمد الطيب

برعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر ينظم فعاليات «يوم السرد القرآني» غدًا

نجل شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء

محمود الطيب نجل شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في وفاة والدة أمين مجمع البحوث الإسلامية

جانب من الاحتفال

الأزهر يواصل الاحتفاء بذكرى المولد النبوي بـ "سفراء الهداية.. دار الأرقم بن أبي الأرقم أول مؤسسة تربوية وتعليمية في الإسلام"

بالصور

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ابتعدوا عن التوتر.. طرق بسيطة للتخلص من الدهون الحشوية في الجسم

طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن
طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن
طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن

فيضانات نيبال.. كيف تنقل المياه الملوثة الأمراض المعدية وطرق الوقاية؟

فيضانات نيبال
فيضانات نيبال
فيضانات نيبال

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد