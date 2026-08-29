فرج عامر يتغنى بأداء عمر الساعي: أفضل من إمام عاشور

علق المهندس فرج عامر، على أداء عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي، خلال مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “عمر الساعي، موهبة كبيرة وله مستقبل كبير، لاعب حريف وعندة تصميم، هيكون اضافة كبيرة للاهلي من مباراة لاخري، عمر الساعي يقدر يلعب نفس دور امام عاشور ويمكن افضل”.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري. وسجل أشرف بن شرقي هدف التقدم للأهلي، قبل أن يضيف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني.

وشارك عمر الساعي كبديل في الشوط الثاني، وظهر في أكثر من محاولة هجومية، من بينها تسديدة قوية مرت بجوار القائم، كما أهدر فرصة للتسجيل خلال اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سموحة يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.