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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

106 ملايين استرليني.. ليفربول يقترب من إنهاء صفقة نجم باريس سان جيرمان

باركولا
باركولا
إسراء أشرف

اقترب نادي ليفربول من إتمام صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا.

وبحسب صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية، سيدفع ليفربول 106 ملايين جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات اللاعب، إلى جانب 17 مليون جنيه إضافات وحوافز، في واحدة من أبرز صفقات النادي خلال الميركاتو الحالي.

ومن المنتظر أن يوقع باركولا، صاحب الـ23 عامًا، عقدًا مع ليفربول لمدة 5 سنوات، على أن يخضع للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة قبل الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.

وجاء تحرك ليفربول تجاه الجناح الفرنسي ضمن خطته لإعادة بناء الخط الهجومي بعد رحيل محمد صلاح، حيث يرى مسؤولو النادي أن باركولا قادر على منح الفريق حلولًا هجومية جديدة بفضل سرعته وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف.

وكان اللاعب متمسكًا بالانتقال إلى أنفيلد، رغم استمرار عقده مع باريس سان جيرمان لمدة عامين، وهو ما ساعد في دفع المفاوضات نحو الحسم خلال الأيام الأخيرة.

وشهدت المفاوضات اتصالات مكثفة بين إدارة الناديين، قبل أن يتم تقريب وجهات النظر بشأن التفاصيل المالية للصفقة، ليصبح باركولا على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وقدم اللاعب موسمًا قويًا مع باريس سان جيرمان، حيث شارك في 49 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 7، وساهم في تتويج الفريق بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

كما شارك باركولا مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، وخاض جميع مباريات «الديوك» الثماني في البطولة، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

وكان غياب اللاعب عن أول مباراتين لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم مؤشرًا إضافيًا على اقتراب نهاية رحلته مع الفريق، بعدما أصبح انتقاله إلى ليفربول مسألة وقت.

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