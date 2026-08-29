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مصطفى محمد يقترب من كونيا سبور.. 750 ألف يورو تحسم الصفقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى محمد يقترب من كونيا سبور.. 750 ألف يورو تحسم الصفقة

مصطفى محمد
مصطفى محمد
سارة عبد الله

أفادت قناة HT التركية بتوصل نادي كونيا سبور إلى اتفاق مع نانت الفرنسي لضم المهاجم المصري مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أوردته القناة، فإن الصفقة ستكلف خزينة كونيا سبور 750 ألف يورو، على أن يتم سداد قيمة الانتقال على 3 أقساط.

وأضاف التقرير أن مصطفى محمد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيدًا لإتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق التركي.

ومن المنتظر أن ينضم المهاجم المصري إلى تدريبات كونيا سبور عقب رحيل المهاجم السلوفيني بلاز كرامر عن صفوف الفريق، ليبدأ مصطفى محمد تجربة جديدة في الدوري التركي، بعد تجربته السابقة مع جالطة سراي.

وكانت تقارير فرنسية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى اقتراب مصطفى محمد من الانتقال إلى كونيا سبور، مع تقديرات لقيمة الصفقة وصلت إلى نحو مليون يورو.

ويأتي انتقال مصطفى محمد بعد 3 مواسم قضاها مع نانت، الذي انضم إليه في البداية على سبيل الإعارة من جالطة سراي قبل تفعيل بند الشراء، وشارك بقميص الفريق الفرنسي في 136 مباراة، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 8 أهداف وفقًا لما ذكره «أهرام أونلاين».

مصطفى محمد نانت الفرنسي نادي كونيا سبور

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