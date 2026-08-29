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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

29 هدفًا و8 انتصارات.. أبرز أرقام الجولة الثانية من الدوري .. الأهلي وبيراميدز بالعلامة الكاملة .. ورقم جديد للزمالك

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

أسدل الستار مساء الجمعة على منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز موسم 2026-2027 بعد إقامة 10 مباريات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في المعدل التهديفي إلى جانب العديد من الأرقام والظواهر التي فرضت نفسها على المشهد.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل 29 هدفًا خلال 10 مباريات مقابل 18 هدفًا فقط في الجولة الافتتاحية كما شهدت 8 انتصارات مقابل مباراتين انتهتا بالتعادل في مؤشر على ارتفاع حدة المنافسة بين أندية المسابقة منذ الأسابيع الأولى.

وكانت أندية بيراميدز والأهلي والمصري البورسعيدي وطلائع الجيش أبرز المستفيدين من الجولة بعدما نجحت الفرق الأربعة في تحقيق انتصارها الثاني على التوالي لتحافظ على العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

وفيما يلي أبرز أرقام وحقائق الجولة الثانية من الدوري :

8 انتصارات في 10 مباريات

شهدت الجولة الثانية تحقيق الفوز في 8 مباريات من أصل 10 مواجهات بينما انتهت مباراتان بالتعادل إحداهما سلبيًا والأخرى إيجابيًا.

29 هدفًا.. ارتفاع كبير في المعدل التهديفي

شهدت الجولة الثانية تسجيل 29 هدفًا بمتوسط بلغ 2.9 هدف في المباراة الواحدة ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالجولة الأولى التي شهدت تسجيل 18 هدفًا فقط بمتوسط بلغ 1.8 هدف في المباراة.

وبذلك شهدت الجولة الثانية زيادة قدرها 11 هدفًا عن الجولة الافتتاحية في مؤشر على ارتفاع الفاعلية الهجومية للأندية.

الشوط الثاني يحسم الأفضلية

فرض الشوط الثاني نفسه كالفترة الأكثر تهديفًا خلال الجولة بعدما سجلت الأندية 18 هدفًا خلال الـ45 دقيقة الثانية في المقابل شهد الشوط الأول تسجيل 11 هدفًا فقط لتتأكد أفضلية الأهداف في النصف الثاني من المباريات.

تفوق واضح للضيوف

شهدت الجولة الثانية تفوقًا ملحوظًا للفرق التي لعبت خارج ملاعبها بعدما حققت الفرق الضيفة 6 انتصارات من إجمالي 8 انتصارات شهدتها الجولة.

الزمالك صاحب أكبر فوز

حقق الزمالك أكبر انتصار خلال الجولة الثانية بعدما تغلب على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ومنح الفوز الفريق الأبيض دفعة قوية في جدول الترتيب ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد مرور جولتين عقب تعادله في الجولة الافتتاحية.

ويأمل الزمالك في استثمار الانتصار الكبير لمواصلة تحسين موقعه في جدول المسابقة خلال الجولات المقبلة.

بطاقتان حمراوان و37 بطاقة صفراء

شهدت الجولة الثانية تدخلات تحكيمية عديدة حيث أشهر الحكام بطاقتين حمراوين وجاءت البطاقة الأولى من نصيب عمر رضوان لاعب طلائع الجيش بينما حصل ولفريد تيكو لاعب الجونة على البطاقة الحمراء الثانية.

كما شهدت المباريات إشهار 37 بطاقة صفراء في مؤشر على ارتفاع حدة المنافسة والالتحامات بين اللاعبين خلال مواجهات الجولة.

ركلتا جزاء

احتسب حكام الجولة الثانية ركلتي جزاء نجح اللاعبون في تسجيلهما وجاءت ركلة الجزاء الأولى عن طريق محمود كهربا لاعب الشرقية إنبي بينما سجل حمزة حسان ركلة الجزاء الثانية لصالح وادي دجلة.

وبذلك لم تشهد الجولة إهدار أي من ركلتي الجزاء اللتين تم احتسابهما.

المصري يحقق ريمونتادا الجولة

فرض المصري البورسعيدي نفسه كصاحب أبرز «ريمونتادا» في الجولة الثانية بعدما تمكن من تحويل تأخره أمام المقاولون العرب إلى فوز مثير بنتيجة 3-2.

وبدأ المقاولون المباراة بأفضلية لكن المصري نجح في العودة خلال اللقاء وقلب النتيجة لصالحه ليحصد الفريق البورسعيدي 3 نقاط جديدة ويحافظ على العلامة الكاملة بعد جولتين.

ورفع المصري رصيده إلى 6 نقاط ليواصل انطلاقته القوية في البطولة.

6 أندية تحافظ على نظافة شباكها

نجحت 6 أندية في الخروج من الجولة الثانية دون استقبال أي أهداف وضمت القائمة سموحة وبترول أسيوط والزمالك ومودرن سبورت وبيراميدز والأهلي.

ويأتي هذا الرقم ليؤكد وجود أكثر من فريق نجح في تحقيق التوازن بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية خلال الجولة.

12 فريقًا نجحوا في التسجيل

شهدت الجولة تسجيل 12 ناديًا على الأقل أهدافًا خلال مبارياتها في الوقت الذي فشلت فيه عدة أندية في الوصول إلى الشباك.

وضمت قائمة الفرق التي سجلت: السويس بتروجت وطلائع الجيش والزمالك ومودرن سبورت وبيراميدز والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي والشرقية إنبي ووادي دجلة والقناة والجونة والأهلي.

6 أندية بلا أهداف

على الجانب الآخر فشلت 6 أندية في التسجيل خلال مباريات الجولة الثانية وضمت القائمة سموحة وبترول أسيوط والبنك الأهلي وغزل المحلة وأبو قير للأسمدة وزد.

وتباينت نتائج هذه الفرق بين التعادل والخسارة في الوقت الذي يمثل فيه العجز الهجومي أحد الملفات التي تحتاج إلى معالجة خلال الجولات المقبلة.

نتائج الجولة الثانية كاملة

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

سموحة 0-0 بترول أسيوط.

السويس بتروجت 2-3 طلائع الجيش.

البنك الأهلي 0-3 الزمالك.

مودرن سبورت 2-0 غزل المحلة.

بيراميدز 2-0 أبو قير للأسمدة.

المقاولون العرب 2-3 المصري البورسعيدي.

الشرقية إنبي 1-3 وادي دجلة.

القناة 1-1 الجونة.

الاتحاد السكندري 1-3 سيراميكا كليوباترا.

زد 0-2 الأهلي.

بيراميدز والأهلي والمصري وطلائع الجيش.. العلامة الكاملة

أسفرت نتائج الجولة الثانية عن استمرار 4 أندية في تحقيق العلامة الكاملة بعدما رفع كل من بيراميدز والأهلي والمصري البورسعيدي وطلائع الجيش رصيده إلى 6 نقاط.

ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب بفارق الأهداف متفوقًا على الأهلي والمصري وطلائع الجيش في ظل تقارب النتائج والنقاط في بداية الموسم.

وجاء الزمالك ومودرن سبورت ووادي دجلة والقناة في مراكز تالية برصيد 4 نقاط لكل فريق بينما يمتلك سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة 3 نقاط.

أما الجونة وبترول أسيوط فيملكان نقطتين لكل فريق بينما تتواجد أندية السويس بتروجت والاتحاد السكندري وسموحة وزد برصيد نقطة واحدة.

وفي مؤخرة الجدول تقبع أندية المقاولون العرب والشرقية إنبي والبنك الأهلي وغزل المحلة دون رصيد من النقاط بعد أول جولتين.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثانية

بيراميدز – 6 نقاط

الأهلي – 6 نقاط

المصري البورسعيدي – 6 نقاط

طلائع الجيش – 6 نقاط

الزمالك – 4 نقاط

مودرن سبورت – 4 نقاط

وادي دجلة – 4 نقاط

القناة – 4 نقاط

سيراميكا كليوباترا – 3 نقاط

أبو قير للأسمدة – 3 نقاط

الجونة – نقطتان

بترول أسيوط – نقطتان

السويس بتروجت – نقطة واحدة

الاتحاد السكندري – نقطة واحدة

سموحة – نقطة واحدة

زد – نقطة واحدة

المقاولون العرب – دون نقاط

الشرقية إنبي – دون نقاط

البنك الأهلي – دون نقاط

غزل المحلة – دون نقاط

الدوري الممتاز بيراميدز الأهلي المصري البورسعيدي طلائع الجيش

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