لقطات من مران الأهلي قبل ودية دلفي .. صور

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، مباراة ودية أمام فريق دلفي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع عناصر الفريق خلال الفترة الحالية.

لقطات من مران الفريق اليوم

الأهلي يواجه دليفي وديا

ويسعى الجهاز الفني للأهلي، من خلال مواجهة دلفي، إلى منح اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل منتظم في المباريات الأخيرة، مساحة كافية للظهور والحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب الوقوف على مستوياتهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتأتي المباراة الودية في إطار سياسة الجهاز الفني الخاصة بالحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين، خاصة العناصر التي لا تشارك بصورة أساسية، تحسبًا للاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة وفقًا لاحتياجات الفريق.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية غدًا الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين، لبدء الاستعداد بشكل أكثر تركيزًا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.