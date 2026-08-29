ادعو لها بالرحمة.. وفاة عمة الفنانة بدرية طلبة

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة عمتها ولم تكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتبت بدرية طلبة، عبر فيسبوك: «عمتي في ذمة الله».

بدرية طلبة

كشفت الفنانة بدرية طلبة تفاصيل جديدة حول تعاملها مع الإعلانات والريفيوهات التي تقدمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف الأساسي بالنسبة لها كان دائمًا دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وليس تحقيق مكاسب مادية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أوضحت بدرية طلبة أن نسبة كبيرة من الريفيوهات التي تنشرها تكون بدون مقابل، رغبة منها في مساعدة الشباب والسيدات اللاتي يسعين لتطوير مشروعاتهن الخاصة والوصول إلى الجمهور.

وأكدت الفنانة المصرية أنها لا توافق على الترويج لأي منتج بشكل عشوائي، بل تحرص على معرفة تفاصيله أولًا، مشيرة إلى أن أحد المنتجات التي قامت بالترويج لها كان خاصًا بزيادة الوزن، وقد تم تقديمه لها باعتباره يعتمد على مكونات طبيعية مثل لبن الصويا والأعشاب، وهو ما شجعها على قبول الإعلان بعد مراجعة المعلومات المتاحة عنه.