مثلي الأعلى.. ابنة إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

حرصت ريتاج ابنة الفنانة إيمان العاصي، على تهنئة والدتها بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت نجلة إيمان العاصي تعليقا على صور جمعتهما: “مثلي الأعلى فخورة انك أمي ربنا يخليكي ليا ”.

كانت الفنانة إيمان العاصي، قد كشفت عن موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا في خوض هذه التجربة من جديد.

وقالت إيمان العاصي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فكرة الزواج باتت تبدو لها غريبة، موضحة: «فكرة الجواز دي غريبة، إني أكتب عقد وأمضي عليه بكامل قوايا العقلية وأسلم نفسي لإنسان وهو يسلم نفسه ليا، دي قصة تخوف».